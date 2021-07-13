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Мурило Бенисио: скандальные романы, дети от разных актрис и другие факты о звезде «Клона»

Мурило Бенисио снялся в 50 фильмах и сериалах, но во всем мире он известен прежде всего как исполнитель ролей Дього, Лукаса и Лео в сериале «Клон». Фильм подарил ему славу далеко за пределами родины и любовь миллионов поклонниц. В его жизни были взлеты и падения, множество романов, рождение детей. Чем сейчас живет звезда бразильских мыльных опер?
Мурило Бенисио: скандальные романы, дети от разных актрис и другие факты о звезде «Клона»

Мурилу родился 13 июля 1971 года в Нитерое, пригороде Рио-де-Жанейро, в многодетной семье. Отец был топ-менеджером в банке, а мать — преподавателем.

Решение стать актером Бенисиу принял в 8 лет.

В 18 лет уехал в Калифорнию (США). Здесь молодой человек три года изучал актерское искусство, а параллельно был уборщиком, официантом и доставщиком пиццы. Карьеру актера начать в это время не удалось.

Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Мурилу Бенисиу в сериале «Клон»

Фото: Кадр фильма

Первый кастинг Мурилу прошел на родине в Бразилии на студии Rede Globo. Дебют на ТВ состоялся во время съемок в фильме «раненый зверь». Актеру был 21 год.

Кумиром актера является Чарли Чаплин.

Первую большую известность Бенисиу принесла роль в сериале «Во имя любви».

В 2000 году Мурило Бенисиу снялся в фильме с Пенелопой Крус «Женщина сверху». После этого его прозвали бразильским Бандеросом.

Мировую известность актеру принесла тройная роль в сериале «Клон» (самая продаваемая в мире бразильская теленовелла).

В 1996-1998 годах был женат на актрисе Алессандре Негрини («Жестокий ангел»). У бывших супругов есть сын Антонио.

После у него был роман со звездой бразильского ТВ Каролиной Ферраз. Ради Мурило она бросила влиятельного и богатого мужа.

На съемках «Клона» у актера начался роман с партнершей Джованной Антонелли. У пары родился сын Пьетро, но через несколько лет роман закончился.

Мурило через суд запретил Джованне уезжать с сыном в США. Туда актрису приглашали сниматься. Бенисиу испортил ее потенциальную карьеру в Голливуде.

Была у Мурилу и любовная связь с другой партнершей по «Клону» Деборой Фалабелой, игравшей его дочь.

Несколько лет назад актер попробовал сменить амплуа: снял свой первый фильм как режиссер — «Поцелуй на асфальте».

Своей музой Мурилу называл сценариста сериала «Любовь матери» Мануэлу Диас.

Несколько лет назад актер попробовал сменить амплуа: снял свой первый фильм как режиссер — «Поцелуй на асфальте».

Фото и видео: Instagram, кадры фильмов, Kinopoisk.ru, телеканал «Ю»

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