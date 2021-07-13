Мурило Бенисио: скандальные романы, дети от разных актрис и другие факты о звезде «Клона»

Мурилу родился 13 июля 1971 года в Нитерое, пригороде Рио-де-Жанейро, в многодетной семье. Отец был топ-менеджером в банке, а мать — преподавателем.

Решение стать актером Бенисиу принял в 8 лет.

В 18 лет уехал в Калифорнию (США). Здесь молодой человек три года изучал актерское искусство, а параллельно был уборщиком, официантом и доставщиком пиццы. Карьеру актера начать в это время не удалось.