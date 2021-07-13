Мурило Бенисио: скандальные романы, дети от разных актрис и другие факты о звезде «Клона»
Мурилу родился 13 июля 1971 года в Нитерое, пригороде Рио-де-Жанейро, в многодетной семье. Отец был топ-менеджером в банке, а мать — преподавателем.
Решение стать актером Бенисиу принял в 8 лет.
В 18 лет уехал в Калифорнию (США). Здесь молодой человек три года изучал актерское искусство, а параллельно был уборщиком, официантом и доставщиком пиццы. Карьеру актера начать в это время не удалось.
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
Фото: Кадр фильма
Первый кастинг Мурилу прошел на родине в Бразилии на студии Rede Globo. Дебют на ТВ состоялся во время съемок в фильме «раненый зверь». Актеру был 21 год.
Кумиром актера является Чарли Чаплин.
Первую большую известность Бенисиу принесла роль в сериале «Во имя любви».
В 2000 году Мурило Бенисиу снялся в фильме с Пенелопой Крус «Женщина сверху». После этого его прозвали бразильским Бандеросом.
Мировую известность актеру принесла тройная роль в сериале «Клон» (самая продаваемая в мире бразильская теленовелла).
В 1996-1998 годах был женат на актрисе Алессандре Негрини («Жестокий ангел»). У бывших супругов есть сын Антонио.
После у него был роман со звездой бразильского ТВ Каролиной Ферраз. Ради Мурило она бросила влиятельного и богатого мужа.
На съемках «Клона» у актера начался роман с партнершей Джованной Антонелли. У пары родился сын Пьетро, но через несколько лет роман закончился.
Мурило через суд запретил Джованне уезжать с сыном в США. Туда актрису приглашали сниматься. Бенисиу испортил ее потенциальную карьеру в Голливуде.
Была у Мурилу и любовная связь с другой партнершей по «Клону» Деборой Фалабелой, игравшей его дочь.
Несколько лет назад актер попробовал сменить амплуа: снял свой первый фильм как режиссер — «Поцелуй на асфальте».
Своей музой Мурилу называл сценариста сериала «Любовь матери» Мануэлу Диас.
Несколько лет назад актер попробовал сменить амплуа: снял свой первый фильм как режиссер — «Поцелуй на асфальте».
Фото и видео: Instagram, кадры фильмов, Kinopoisk.ru, телеканал «Ю»
Подписывайтесь на страницы Passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram