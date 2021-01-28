passion.ru

Муцениеце в элегантном комбезе, Бербер в кожаных мини-шортах и другие на премьере комедии

Arrows-left
Arrows-right
Reload
1 / 17

Агата Муцениеце

Фото: Пресс-служба

В Москве прошел показ фильма «Стендап под прикрытием» режиссера Олега Асадулина.

Представили картину зрителям сыгравшие в ней ведущие роли Валентина Мазунина, Кирилл Нагиев, Зоя Бербер, Антон Жижин, Ренат Мухамбаев, Михаил Тройник, Владимир Епифанцев. Первыми комедию оценили Агата Муцениеце, Дана Борисова, DJ Грув и многие другие.

Агата Муцениеце появилась на премьере в элегантном черном комбинезоне, подчеркнувшем ее стройную фигуру. Завершали образ ботильоны из кожи питона и маленькая блестящая сумочка на цепочке.

Зоя Бербер

Фото: Пресс-служба

Зоя Бербер предпочла более расслабленный образ и на красной дорожке позировала в свободной белой футболке, клетчатой рубашке нараспашку, кожаных мини-шортах и ботинках на массивной подошве.

Дана Борисова

Фото: Пресс-служба

Дана Борисова выбрала для мероприятия экстремально короткое платье и не самые удачные сапоги с широкими голенищами и сумку через плечо.

Кирилл Нагиев

Фото: Пресс-служба

Кирилл Нагиев, как и Зоя Бербер, не стал торжественно наряжаться для премьеры и позировал фотографам в удобных и стильных вещах.

По сюжету дерзкая и циничная опер в юбке Светлана Артюхова, которая никогда не шутит, и красавчик, любимец публики стендап-комик Илья не имеют ничего общего, кроме вынужденного совместного спецзадания по раскрытию схемы сбыта наркотиков. Дело на особом контроле, времени мало, а преступником может быть кто угодно. Но чтобы раскрыть это «несмешное» дело, Светке придется внедриться в тусовку стендаперов, научится смеяться над собой, шутить на сцене и даже любить по-настоящему.

В широкий прокат картина выходит 4 февраля. Купить билеты можно здесь.

Фото: пресс-служба

Подписывайтесь на страницы passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!