Муцениеце в элегантном комбезе, Бербер в кожаных мини-шортах и другие на премьере комедии
Фото: Пресс-служба
Представили картину зрителям сыгравшие в ней ведущие роли Валентина Мазунина, Кирилл Нагиев, Зоя Бербер, Антон Жижин, Ренат Мухамбаев, Михаил Тройник, Владимир Епифанцев. Первыми комедию оценили Агата Муцениеце, Дана Борисова, DJ Грув и многие другие.
Агата Муцениеце появилась на премьере в элегантном черном комбинезоне, подчеркнувшем ее стройную фигуру. Завершали образ ботильоны из кожи питона и маленькая блестящая сумочка на цепочке.
Фото: Пресс-служба
Зоя Бербер предпочла более расслабленный образ и на красной дорожке позировала в свободной белой футболке, клетчатой рубашке нараспашку, кожаных мини-шортах и ботинках на массивной подошве.
Фото: Пресс-служба
Дана Борисова выбрала для мероприятия экстремально короткое платье и не самые удачные сапоги с широкими голенищами и сумку через плечо.
Фото: Пресс-служба
Кирилл Нагиев, как и Зоя Бербер, не стал торжественно наряжаться для премьеры и позировал фотографам в удобных и стильных вещах.
По сюжету дерзкая и циничная опер в юбке Светлана Артюхова, которая никогда не шутит, и красавчик, любимец публики стендап-комик Илья не имеют ничего общего, кроме вынужденного совместного спецзадания по раскрытию схемы сбыта наркотиков. Дело на особом контроле, времени мало, а преступником может быть кто угодно. Но чтобы раскрыть это «несмешное» дело, Светке придется внедриться в тусовку стендаперов, научится смеяться над собой, шутить на сцене и даже любить по-настоящему.
В широкий прокат картина выходит 4 февраля. Купить билеты можно здесь.
Фото: пресс-служба
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