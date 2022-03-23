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Муцениеце пришла на премьеру мультфильма «Финник» с детьми, а Галич — с новым возлюбленным

22 марта состоялась премьера семейного комедийного мультфильма под названием «Финник». Многие звезды российского шоу-бизнеса посетили мероприятие со своими детьми и вторыми половинками. Среди них Агата Муцениеце, Анна Хилькевич, Ида Галич, Елена Борщева, Диана астер и другие.
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я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Ида Галич

Фото: Пресс-служба\Михаил Фролов

Сейчас кинопрокат активно пополняют отечественные проекты. Один из них — мульфильм «Финник» про озорного домового. Оценить новинку пришли многие медийные персоны, их дети и супруги.

Одной из первый на красной дорожке появилась блогер Ида Галич, которая принимала участие в озвучке фильма. Она примерила пиджак молочного цвета, скинни-джинсы с окантовкой из перьев и летние босоножки. На мероприятии девушка была не одна, а в сопровождении своего кавалера Стаса Круглицкого.

Блогер Ида Галич

Блогер Ида Галич

Фото: Пресс-служба\Михаил Фролов

Агата Муцениеце посетила премьеру вместе с детьми. Она привела с собой дочь Мию и сына Тимофея. Многие обратили внимание на то, что Агата была без макияжа и гламурного наряда, но похоже, что ее саму это ни капли не смущало. Собравшиеся отметили, что экс-супруга Прилучного выглядит уставшей.

Агата Муцениеце с сыном и дочерью

Агата Муцениеце с сыном и дочерью

Фото: Пресс-служба\Михаил Фролов

В компании наследников на просмотр мультфильма пришли комедиантка Елена Борщева и звезда «Универа» Анна Хилькевич. Последняя постоянно поднимала маленькую дочь на руки, чтобы скрыть оголенный живот от фотографов.

Елена Борщева с дочкой Умой

Елена Борщева с дочкой Умой

Фото: Пресс-служба\Михаил Фролов

Мероприятие также посетили Алена Водонаева, Алиса Вокс и даже министр культуры Ольга Любимова. А вот тик-токер Даня Милохин и Александр Гудков премьеру пропустили, хотя участвовали в озвучке киноленты.

Официальная премьера «Финника» состоится уже 24 марта.

Фото: Пресс-служба\Михаил Фролов

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