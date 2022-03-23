Муцениеце пришла на премьеру мультфильма «Финник» с детьми, а Галич — с новым возлюбленным

Сейчас кинопрокат активно пополняют отечественные проекты. Один из них — мульфильм «Финник» про озорного домового. Оценить новинку пришли многие медийные персоны, их дети и супруги.

Одной из первый на красной дорожке появилась блогер Ида Галич, которая принимала участие в озвучке фильма. Она примерила пиджак молочного цвета, скинни-джинсы с окантовкой из перьев и летние босоножки. На мероприятии девушка была не одна, а в сопровождении своего кавалера Стаса Круглицкого.