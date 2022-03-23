Муцениеце пришла на премьеру мультфильма «Финник» с детьми, а Галич — с новым возлюбленным
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Фото: Пресс-служба\Михаил Фролов
Сейчас кинопрокат активно пополняют отечественные проекты. Один из них — мульфильм «Финник» про озорного домового. Оценить новинку пришли многие медийные персоны, их дети и супруги.
Одной из первый на красной дорожке появилась блогер Ида Галич, которая принимала участие в озвучке фильма. Она примерила пиджак молочного цвета, скинни-джинсы с окантовкой из перьев и летние босоножки. На мероприятии девушка была не одна, а в сопровождении своего кавалера Стаса Круглицкого.
Фото: Пресс-служба\Михаил Фролов
Агата Муцениеце посетила премьеру вместе с детьми. Она привела с собой дочь Мию и сына Тимофея. Многие обратили внимание на то, что Агата была без макияжа и гламурного наряда, но похоже, что ее саму это ни капли не смущало. Собравшиеся отметили, что экс-супруга Прилучного выглядит уставшей.
Фото: Пресс-служба\Михаил Фролов
В компании наследников на просмотр мультфильма пришли комедиантка Елена Борщева и звезда «Универа» Анна Хилькевич. Последняя постоянно поднимала маленькую дочь на руки, чтобы скрыть оголенный живот от фотографов.
Фото: Пресс-служба\Михаил Фролов
Мероприятие также посетили Алена Водонаева, Алиса Вокс и даже министр культуры Ольга Любимова. А вот тик-токер Даня Милохин и Александр Гудков премьеру пропустили, хотя участвовали в озвучке киноленты.
Официальная премьера «Финника» состоится уже 24 марта.
Фото: Пресс-служба\Михаил Фролов