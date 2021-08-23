Муцениеце призналась, что хайпует на разводе: «Я родила ему детей, а он так со мной поступил»
Агата Муцениеце стала гостьей нового выпуска шоу «Георгий за кадром», где рассказала о том, как пережила развод и действительно ли она хайпится на расставании с Павлом Прилучным и как свое шоу помогло ей справиться со своими эмоциями.
Агата призналась, что обвинения в том, что она хайпует на своем разводе с Павлом Прилучным имеют под собой определенные основания.
«Ну конечно! Я восемь лет отдала человеку, я родила ему двоих новых людей, и он так подло со мной поступил! Конечно, я буду хайповать, хоть так я какую-то выгоду должна получить», – смеется она, рассказывая о собственном проекте «Честный развод».
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
Фото: @agataagata
Именно он помог ей справиться с подавленным состоянием и привлечь внимание к этой проблеме. Стоит отметить, что Агата получила прекрасные рейтинги.
«Если человек раненый душой, это вызывает интерес у зрителей. Это же забавно, смотреть, как он со всем этим справляется», – говорит она.
Актриса отмечает, что надеется, что ее шоу может помочь тем, кто оказался в непростой ситуации – например, не может решиться на развод. сама она, по ее признаниям, даже не знала, куда идти и что делать. Ей помогли подруги, а она поможет тем, у кого таких подруг нет.
Агата добавляет, что в любых отношениях очень важны договоренности.
«Я считаю, что я могу договориться о чем угодно с любым мужчиной», – отмечает она и добавляет, что обманывать – это очень подло.
Сейчас Агате стало намного легче – она не ищет любовь, хотя и добавляет, что готова родить еще одного ребенка. Справиться с ностальгией на тему отношений ей тоже стало легче – она даже переделала татуировку, которую делала в паре с Прилучным, и никаких сожалений об этом у нее нет.
Напомним, Павел Прилучный и Агата Муцениеце развелись после 8 лет брака, имея двух совместных детей. Актриса не смогла простить Прилучному измену – он завел отношения со звездой «Папиных дочек» Мирославой Карпович.
Фото: Instagram Агаты Муцениеце
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