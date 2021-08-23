Муцениеце призналась, что хайпует на разводе: «Я родила ему детей, а он так со мной поступил»

Агата Муцениеце стала гостьей нового выпуска шоу «Георгий за кадром», где рассказала о том, как пережила развод и действительно ли она хайпится на расставании с Павлом Прилучным и как свое шоу помогло ей справиться со своими эмоциями.

Агата призналась, что обвинения в том, что она хайпует на своем разводе с Павлом Прилучным имеют под собой определенные основания.

«Ну конечно! Я восемь лет отдала человеку, я родила ему двоих новых людей, и он так подло со мной поступил! Конечно, я буду хайповать, хоть так я какую-то выгоду должна получить», – смеется она, рассказывая о собственном проекте «Честный развод».