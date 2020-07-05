Муцениеце показала «нового бойфренда», с которым засветилась на фото в Инстаграм

В конце видео у новоиспеченного «бойфренда», отваливается рука, но Агату это ничуть не расстраивает. Она задорно смеется. Фото в сторис звезда явно выложила специально, чтобы заинтересовать журналистов, желающих пообсуждать личную жизнь актрисы после ее расставания с Павлом Прилучным.

«Чтобы увидеть некоторые вещи, сначала в них нужно поверить», - подписала кадры Агата. (Орфография и стиль авторов сохранены. — прим.ред.)

Поклонники оценили отличное чувство юмора актрисы.

«Куда ж вы мужчину так не осторожно тащите. И так их мало. Пришлось себе искать далеко от дома😂🌴🌴🌴», «На мой взгляд- этот манекен Вас ни стоит😜», «Это я веду своего мужа к теще в гости», «Отдал руку, теперь забирай сердце))) 😂», - иронизируют в комментариях фанаты Муцениеце.

(Орфография и стиль авторов сохранены. — прим.ред.)

Актеры Агата Муцениеце и Павел Прилучный познакомились на съемках популярного сериала «Закрытая школа». В 2011 году они поженились. У пары родились двое детей: сын Тимофей и дочь Мия. Брак продлился 8 лет. В один из дней Агата вышла в прямой эфир с Инстаграм-аккаунта матери и в слезах обвинила супруга в домашнем насилии. По словам актрисы, тот в состоянии опьянения выгнал всю семью из дома. Сам Павел эту информацию опровергает. Недавно состоялся громкий развод пары. Расстаться супруги решили без скандалов и разделили имущество. Несколько дней назад в СМИ появилась информация, что Павла Прилучного видели на шоппинге со звездой сериала «Папины дочки» Мирославой Карпович. Поклонники тут же стали подозревать, что у экс-супруга Муцениеце новый Роман. Актер никак не прокомментировал слухи. Мирослава тоже не стала раскрывать, правда это или вымысел журналистов, только порадовалась, что количество подписчиков в ее Инстаграм резко увеличилось.