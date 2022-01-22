Муцениеце подогрела слухи о воссоединении с Прилучным совместными пляжными снимками
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Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press
Муцениеце выложила семейный кадр на своей странице в Instаgram, на котором она и ее экс-возлюбленный Павел Прилучный позируют вместе с дочерью Мией и сыном Тимофеем на фоне одного из парков жаркого эмирата.
«Дубай! До встречи!» — подписала кадр актриса, намекнув, что это не последнее совместное путешествие семейной компании.
Фото: @agataagata/Instagram
32-летняя участница шоу «Ледниковый период» и ее бывший возлюбленный выглядят вполне счастливыми. Несмотря на разногласия и скандальный развод, экс-супруги смогли сохранить теплые отношения и стараются как можно больше времени проводить вместе с детьми.
Поклонники пары были в восторге от совместного снимка любимых артистов и написали Агате множество добрых комментариев, в основном с надеждой на их воссоединение.
Некоторые подписчики актрисы уверены, что совсем скоро Павел одумается и бросит новую возлюбленную Мирославу Карпович ради матери своих детей.
Напомним, что Агата Муцениеце и Павел Прилучный познакомились на съемках сериала «Закрытая школа» и влюбились друг в друга. В 2011 году молодые актеры сыграли свадьбу, а спустя два года родился их первенец Тимофей. В 2016 году Агата подарила супругу дочь Мию.
В 2020 году актриса со скандалом подала на развод с Прилучным, обвинив его в домашнем насилии и изменах.
Фото: Instagram, Global Look Press