Муцениеце подогрела слухи о воссоединении с Прилучным совместными пляжными снимками

32-летняя участница шоу «Ледниковый период» и ее бывший возлюбленный выглядят вполне счастливыми. Несмотря на разногласия и скандальный развод, экс-супруги смогли сохранить теплые отношения и стараются как можно больше времени проводить вместе с детьми.

Поклонники пары были в восторге от совместного снимка любимых артистов и написали Агате множество добрых комментариев, в основном с надеждой на их воссоединение.

Некоторые подписчики актрисы уверены, что совсем скоро Павел одумается и бросит новую возлюбленную Мирославу Карпович ради матери своих детей.

Напомним, что Агата Муцениеце и Павел Прилучный познакомились на съемках сериала «Закрытая школа» и влюбились друг в друга. В 2011 году молодые актеры сыграли свадьбу, а спустя два года родился их первенец Тимофей. В 2016 году Агата подарила супругу дочь Мию.

В 2020 году актриса со скандалом подала на развод с Прилучным, обвинив его в домашнем насилии и изменах.