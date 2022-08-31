Муцениеце эмоционально отреагировала на свадьбу Прилучного: «Красивая картинка оборачивается адом»

Пока звезда сериала «Мажор» Павел Прилучный наслаждается счастливыми мгновениями, проведенными рядом со своей молодой супругой Зепюр Брутян, его бывшая пассия вспоминает пикантные моменты.

Звезда «Закрытой школы» Агата Муцениеце объявила, что теперь бы она строила свои отношения совершенно иначе. Актриса эмоционально отреагировала на свадьбу экс-возлюбленного, пояснив, что она лично предпочитает жить настоящей жизнью.

«Если бы я искала себе в дальнейшем какого-то, в этих отношениях в приоритете у меня была бы честность. Меня не устраивает красивая картинка в соцсетях, которая потом оборачивается адом. Мужчина может иметь шанс тебе изменить, ты даже можешь ему это позволить, но в итоге он просто не должен захотеть этого сделать», — не стала скрывать своих истинных чувств Агата Муцениеце.