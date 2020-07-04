Муцениеце после развода с Прилучным радует поклонников горячим видео из бассейна

Актеры Агата Муцениеце и Павел Прилучный познакомились на съемках популярного сериала «Закрытая школа». В 2011 году они поженились. У пары родились двое детей: сын Тимофей и дочь Мия. Брак продлился 8 лет. В один из дней Агата вышла в прямой эфир с Инстаграм-аккаунта матери и в слезах обвинила супруга в домашнем насилии. По словам актрисы, тот в состоянии опьянения выгнал всю семью из дома. Сам Павел эту информацию опровергает. Недавно состоялся громкий развод пары. Расстаться супруги решили без скандалов и разделили имущество. Несколько дней назад в СМИ появилась информация, что Павла Прилучного видели на шоппинге со звездой сериала «Папины дочки» Мирославой Карпович. Поклонники тут же стали подозревать, что у экс-супруга Муцениеце новый Роман. Актер никак не прокомментировал слухи. Мирослава тоже не стала раскрывать, правда это или вымысел журналистов, только порадовалась, что количество подписчиков в ее Инстаграм резко увеличилось.