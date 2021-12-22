Можно поздравить: Андрей Макаревич и его молодая супруга готовятся стать родителями

Фотограф и певец женаты уже около двух лет. В декабре 2019 года влюбленные сыграли тайную свадьбу, о которой общественность узнала лишь спустя год после мероприятия. Для самого Макаревича этот брак стал третьим. Ранее он был женат на Еленой Глазовой, Алле Голубкиной и Наталье Голубь.

За время всех трех браков у музыканта родился всего лишь один ребенок — сын Иван от Аллы Голубкиной. Также у него есть еще двое внебрачных детей — дочери Анна, которую ему родила Анна Рождественская, и Дана. Вторая появилась на свет еще до первого брака Макаревича, а о ее существовании он узнал, когда девушке уже исполнилось 20 лет.

И вот теперь лидер группы «Машина времени» вновь готовится стать отцом. Для его молодой возлюбленной Эйнат Кляйн ребенок станет первым. Еще до встречи с Макаревичем девушка была замужем за ученым Дмитрием Резниковым, однако, несмотря на четырехлетний брак, им так и не удалось стать родителями.

Сами супруги информацию о скором появлении на свет общего первенца не подтверждали. О радостном для пары событии сообщает телеграм-канал «НеМалахов».