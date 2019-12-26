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«Можно долго рассказывать, за что я его люблю»: Елизавета Боярская нежно поздравила отца с 70-летием

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я выбрал вместо рекламы.
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Елизавета и Михаил Боярские

Фото: Instagram

Актриса в день рождения Михаила Боярского показала редкие фото с ним из семейного альбома.

Народный артист РСФСР Михаил Боярский отмечает 70-летний юбилей. Его дочь — актриса Елизавета Боярская посвятила отцу большое трогательное поздравление, в котором рассказала, за что она его любит.

Елизавета рассказала, что Михаил Боярский всегда во главу угла ставил семью, и она благодарна отцу за то, что он когда-то влюбился в ее маму, и на свет появились Лиза и Сергей.

«Сегодня очень важный день для нашей семьи: юбилей у моего папы! 70 лет! Все зрители знают папу по его изумительным ролям, по его несравненному исполнению песен, по телепередачам, интервью и так далее. Всегда острый, яркий, темпераментный! Но только мы знаем, какой он дома. Какой он папа, муж, брат, дедушка, друг. Какой он уникальный, нежный, добрейший, тонкой души человек. Можно целую вечность перечислять за что я его люблю, но, все же, хотя бы начну!», — написала Елизавета рядом с фотографией, на которой Михаил Боярский держит в руках свою маленькую дочь.

«Он лучший дед, нянь, самый лучший рассказчик, за то, что все внуки его обожают и считают лучшим другом. За то, что дом - это его крепость и папа всегда все берег для дома. Еще в 90-е, когда ничего не было, он тащил на себе с гастролей, с выступлений на заводах и прочих концертах кафель, линолеум, фрукты, обувь, консервы, крупы, технику, дверные ручки, одежду — все, где что выдавали или дарили. Всегда ВСЕ в дом, ВСЕ для семьи», — вспоминает дочь народного артиста.

Молодой Михаил Боярский

Фото: Instagram

Елизавета рассказала и о неприхотливости своего знаменитого отца в быту. «Если я ему предложу съесть устрицу или авокадо, он поморщится и пойдет есть вареную картошку, селедку с луком и черный хлеб с нерафинированным подсолнечным маслом и солью. Люблю его за то, что в его шкафу есть вещи, которые он купил много лет назад и они до сих ненадеванные — бережет. За то, что мы подарили ему смартфон, он попользовался два дня, сказал, что мы извращенцы, и по сей день пользуется кнопочным мобильником.

За то, что с появлением внуков он перестал курить в квартире, а для него это совсем не просто. За то, что папа всегда встречает меня на вокзале, когда я еду в Москву или возвращаюсь в Питер. За то, что за продуктами у нас в семье ходит папа и он лучше всех знает, какие покупать огурцы и из какого творога лучше всего получаются сырники для Андрюши. За то, что ему можно поручить ВСЕ, все житейские мелочи.

За то, что во всех магазинах «Детский Мир», и в Питере и Москве, его знают все продавщицы и считают его помешанным дедом, потому что он ездит с затертой бумажечкой на которой от руки написано, какого скритчера нет у Андрея в коллекции, и он через день приходит и спрашивает: "Не появился ли Крокшок? " или еще кто-то там, хотя сам с трудом выговаривает эти абракадабристые названия», — говорит Елизавета Боярская.

Михаил и Елизавета Боярские в фильме «Петр Первый. Завещание»

Фото: Кадр фильма

«За то, что к нам с Сережей всегда был строг и принципиально наставлял каждому из нас пройти свой путь самостоятельно, без каких-либо поблажек. За то, что всегда честно отзывается о моих ролях и в театре, и в кино, и одинаково щедр и на похвалу, и на критику, и хулу. <…> За то, что папа делает на даче самый вкусный шашлык на свете. За то, что на даче мы ходим в штанах с вытянутыми коленками и лузгаем семечки. За то, что папа очень бережет память о своей семье, не только о родителях и брате, о всей семье, за то, что мы передаем знания о наших предках от поколения к поколению. За то, что папа влюбился в мою маму и мы появились на свет», — продолжает Елизавета.

«За то, что папа очень любит и уважает моего мужа и бережет, и ценит личное пространство нашей семьи и наши взгляды на воспитание детей. За то, что мы празднуем день рождения друг друга всегда в 00:00 и поем Happy Birthday, а если мы не рядом, то звоним друг другу и тоже поем.

За то, что он верен своему слову, мнению и не меняет коней на переправе. За то, что папа — центр нашей семьи, всей нашей огромной семьи, он — вожак нашей стаи. И поверьте, это только то, что сейчас пришло в голову, на самом деле этих "за то, что" гораздо больше. Я желаю папе только одного — крепкого здоровья и побольше времени тратить на себя! В остальном мы всегда рядом и сделаем все, для того чтобы папа был счастлив и всегда улыбался! С днем рождения, папочка!», — завершила свою трогательную речь Елизавета.

Поздравил Михаила Сергеевича и сын Сергей, который признался, что ему в человеческих качествах до отца, как до Луны.

«Бате - 70! Так случилось, что он у меня знаменитый и талантливый. Но для меня это глубоко вторично, поверьте. В первую очередь он просто мой папа, мужчина, подражая которому формировались мои стержневые принципы, такие как отношение к семье, женщине, друзьям, долгу, стране, данному слову, ответственности, порядочности. До папы, мне, конечно, как до Луны пешком, но дорогу осилит идущий, и я буду стараться. Очень люблю тебя, папа, спасибо тебе за все, пожалуйста, живи долго-долго и продолжай ярко светить маяком для всей нашей большой семьи!», — написал Сергей Боярский.

В программе Бориса Корчевникова «Судьба человека» Михаил Боярский заявил, что мечтает уйти со сцены, чтобы больше времени уделять семье.

Поздравили Михаила Сергеевича и друзья, которые опубликовали душевные поздравления в Instagram. Александр Буйнов пожелал другу новых ролей и больше побед «Зениту», за которого болеет «мушкетер».

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Маршал,Саня!А ты знал,что у Михаила Боярского сегодня Юбилей?!.. -Ни сном,ни духом!! Великому артисту,Д’Артаньяну нашему,музыканту и просто хорошему человеку 70!!Как это там Станиславский говаривал-«Не верю!» Вот и мы не верим! Михаил Сергеич,помню(как вчера это было) нашу совместную гастроль по Азии,сколько песен было спето и вина выпито,как молоды мы были!Вот я и хочу напомнить широкой публике,что Боярский-Самый Главный Питерский Битломан✌️!!! А пожелания просты,-чтоб зоровья было через край и денег на это побольше😂! А семья и дети приносили только радость!! Новых побед «Зениту»и,конечно,новых ролей! Всегда твой Буй🤪 P.S.И почему говорят-родился в рубашке,значит счастливый? Миша родился в шляпе!😂✌️😎 @boyarskiy_official #россия #питер #боярский #михаилбоярский #москва #буйнов #александрбуйнов #юбилей #деньрождения #актер #битломаны #ленинград #киев #певец #хорошовместе #пацаны #шляпа #днепр #мушкетеры #кино #маршал #александрмаршал #хорошеенастроение #

Публикация от Александр Буйнов (@buinovofficial)

«Михаил Сергеич, дорогой, за эту долгую жизнь мы успели с тобой и погастролировать вместе, и даже спеть дуэтом! Я обожаю, как по-д’артаньяновски ты поешь «Выпьем за любовь»! Спасибо за "Собаку на сене", за "Три мушкетера", и, как написал Витя Резников (а ты прекрасно спел!), "спасибо за сына и за дочь" — Сережу и Лизу! Остроумие, талант, достоинство и вечная любовь к "Битлз" — это твое! Счастья и здоровья тебе и твоей семье! С Юбилеем!», — поздравил именинника Игорь Николаев.

Какая роль Михаила Боярского вам нравится больше всего?

Фото: Instagram

Видео: Россия-1

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