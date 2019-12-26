«Можно долго рассказывать, за что я его люблю»: Елизавета Боярская нежно поздравила отца с 70-летием

Елизавета рассказала и о неприхотливости своего знаменитого отца в быту. «Если я ему предложу съесть устрицу или авокадо, он поморщится и пойдет есть вареную картошку, селедку с луком и черный хлеб с нерафинированным подсолнечным маслом и солью. Люблю его за то, что в его шкафу есть вещи, которые он купил много лет назад и они до сих ненадеванные — бережет. За то, что мы подарили ему смартфон, он попользовался два дня, сказал, что мы извращенцы, и по сей день пользуется кнопочным мобильником.

За то, что с появлением внуков он перестал курить в квартире, а для него это совсем не просто. За то, что папа всегда встречает меня на вокзале, когда я еду в Москву или возвращаюсь в Питер. За то, что за продуктами у нас в семье ходит папа и он лучше всех знает, какие покупать огурцы и из какого творога лучше всего получаются сырники для Андрюши. За то, что ему можно поручить ВСЕ, все житейские мелочи.

За то, что во всех магазинах «Детский Мир», и в Питере и Москве, его знают все продавщицы и считают его помешанным дедом, потому что он ездит с затертой бумажечкой на которой от руки написано, какого скритчера нет у Андрея в коллекции, и он через день приходит и спрашивает: "Не появился ли Крокшок? " или еще кто-то там, хотя сам с трудом выговаривает эти абракадабристые названия», — говорит Елизавета Боярская.