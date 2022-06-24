Можно было спасти: стали известны обстоятельства смерти Юрия Шатунова

СМИ выяснили, что у солиста группы «Ласковый май» Юрия Шатунова были шансы спастись, если бы медики вовремя прибыли на вызов и оказали бы необходимую помощь.

Источник, приближенный к знаменитости сообщил, что друзья Юрия Шатунова позвонили в скорую помощь в 23:37, рассказав о жалобах и сильных болях в груди. Диспетчер сообщил, что свободных машин нет, поэтому отправить бригаду скорой помощи не получится. При этом она не провела опрос по инструкции, не оценила ситуацию и не предприняла соответствующие меры.

«В таком случае бригаду врачей необходимо было снять с вызова и перевести на требующий большей оперативности, но, вопреки инструкциям, ничего из этого сделано не было», — рассказал источник.

Чтобы исправить ситуацию, друзьям пришлось везти исполнителя в ближайшую клинику, откуда его уже экстренно на «скорой» отправили в Домодедовскую больницу, но потраченные впустую 40 минут оказались фатальны.

«Артиста спасти не удалось, хотя до этого было достаточно шансов — около 60%», — сообщает издание «Пятый канал».

По дороге в больницу врачи реанимировали исполнителя, однако при подъезде к Домодедовской ЦРБ сердце лидера группы «Ласковый май» остановилось.