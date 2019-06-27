Может себе позволить: Настя Ивлеева купила украшения за миллион рублей

Очередной гостьей программы Насти Ивлеевой Agent Show стала Любовь Успенская. В студии королева шансона и ведущая по очереди отвечали на вопросы. Большинство из них касалось денег.

Насте попался вопрос: сколько стоит ее самое дорогое украшение? Настя призналась, что однажды купила браслет и два кольца бренда Bvlgari за миллион рублей.

«Боже мой, какое это было великолепное счастье, когда я стояла и наличкой кассирам отдавала деньги, а они пересчитывали и перекладывали их в стопочки, упаковывали украшения… Я вышла такая одухотворенная! Это кайф», призналась Настя. Но тут же Ивлеева добавила, что после долго не позволяла себе подобных трат.