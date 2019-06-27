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Может себе позволить: Настя Ивлеева купила украшения за миллион рублей

Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
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Настя Ивлеева

Фото: Instagram
Об этом она рассказала в эфире своего шоу.

Очередной гостьей программы Насти Ивлеевой Agent Show стала Любовь Успенская. В студии королева шансона и ведущая по очереди отвечали на вопросы. Большинство из них касалось денег.

Насте попался вопрос: сколько стоит ее самое дорогое украшение? Настя призналась, что однажды купила браслет и два кольца бренда Bvlgari за миллион рублей.

«Боже мой, какое это было великолепное счастье, когда я стояла и наличкой кассирам отдавала деньги, а они пересчитывали и перекладывали их в стопочки, упаковывали украшения… Я вышла такая одухотворенная! Это кайф», призналась Настя. Но тут же Ивлеева добавила, что после долго не позволяла себе подобных трат.

Достался ей и вопрос о самом большом гонораре. «Что такое гонорар? Это разовая плата. Она может быть разной в зависимости от мероприятия. Однажды я получила более 3 миллионов рублей. Но такая сумма была лишь однажды», - рассказала ведущая Agent Show.

В программе Любовь Успенская спросила: брала ли Настя когда-либо деньги у мужчин тайком?

«Никогда – ни тайно, ни напрямую. Мне всегда было приятно зарабатывать и тратить самой. Мои собственные деньги. Есть женщины, которые берут деньги у мужчин – это их выбор. Но мне приятнее понимать, что я могу реализовываться и зарабатывать сама», - рассказала Ивлеева.

Текст: Галина Нежнева

Фото: Instagram

Видео: Instagram, youtube.com/ Настя Ивлеева

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