«Может, покушаешь чего-нибудь?»: Алену Шишкову раскритиковали за чрезмерную худобу

26-летняя Алена Шишкова многих восхищает своей стройной фигурой – пользователи Сети уверены, что блондинка, в 2012 году ставшая «Вице-мисс Россия», выглядит старшей сестрой своей пятилетней дочери Алисы. Однако некоторые обвиняют Алену в излишней худобе. Новый пост в блоге Шишковой не стал исключением и собрал шквал негативных комментариев. Алена похвасталась результатом наращивания волос, однако фолловеры обратили внимание на ее фигуру.
«Может, покушаешь чего-нибудь... Не?», «Больно худая, кости торчат…», «Ножка как ручка», «Это что ваша нога такая худая», «Скоро умрешь от анорексии», «Ты очень худая», «Суповой набор», «Некрасивая худоба», «Ножки как две тонкие дорожки», – написали фолловеры.
А вам нравится фигура Алены Шишковой?
(Орфография и стиль авторов сохранены. — прим.ред.)
Текст: Наталья Емельянова
Фото и видео: Instagram
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