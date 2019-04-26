«Может, покушаешь чего-нибудь?»: Алену Шишкову раскритиковали за чрезмерную худобу

26-летняя Алена Шишкова многих восхищает своей стройной фигурой – пользователи Сети уверены, что блондинка, в 2012 году ставшая «Вице-мисс Россия», выглядит старшей сестрой своей пятилетней дочери Алисы. Однако некоторые обвиняют Алену в излишней худобе. Новый пост в блоге Шишковой не стал исключением и собрал шквал негативных комментариев. Алена похвасталась результатом наращивания волос, однако фолловеры обратили внимание на ее фигуру.