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«Может, меня сглазили?»: Анита Цой получила травму на фестивале «ЖАРА» в Баку

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Анита Цой на фестивале "ЖАРА"

Певица рассказала поклонникам о неприятностях.

В столице Азербайджана в самом разгаре музыкальный фестиваль «ЖАРА». Анита Цой в числе многих представителей отечественной музыкальной индустрии отправилась в Баку, однако кроме отличных впечатлений эта поездка запомнится ей перенесенной травмой. О неприятностях певица рассказала в Instagram, сопроводив видео лаконичной подписью: «Может меня сглазили?» (по этическим соображениям мы не можем опубликовать полное видео из блога Аниты – прим.ред.).

Анита Цой рассказывает о травме

Тем не менее, Анита не унывает и надеется в ближайшее время выйти на сцену.

«Ужас какой! 😱 Аниточка, поправляйся! 🙏🏽 Любим!!!», «Да уж Анита 🤔,поправляйтесь.Это ж так больно. Оййй», «Анита держитесь, это очень больно, как говорят, до свадьбы золотой заживет», «Выздоравливайте🖖 заживёт. У меня в армии после сдачи на берет все 10 ногтей слезли)) выросли новые😂», «Выздоравливайте, и не слушайте никого», «Выздоравлевайте. Мы вас любим и сопереживаем. Будьте выше завистников и тогда "сглаз" вас не коснётся. Удачи вам💕», — поддержали Аниту Цой поклонники.

Больше об Аните Цой вы можете прочитать здесь.

(Орфография и стиль авторов сохранены. — прим.ред.)

Текст: Наталья Емельянова

Фото: Instagram, Екатерина Ширинкина/Passion.ru

Видео: Instagram

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