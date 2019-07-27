«Может, меня сглазили?»: Анита Цой получила травму на фестивале «ЖАРА» в Баку

«Ужас какой! 😱 Аниточка, поправляйся! 🙏🏽 Любим!!!», «Да уж Анита 🤔,поправляйтесь.Это ж так больно. Оййй», «Анита держитесь, это очень больно, как говорят, до свадьбы золотой заживет», «Выздоравливайте🖖 заживёт. У меня в армии после сдачи на берет все 10 ногтей слезли)) выросли новые😂», «Выздоравливайте, и не слушайте никого», «Выздоравлевайте. Мы вас любим и сопереживаем. Будьте выше завистников и тогда "сглаз" вас не коснётся. Удачи вам💕», — поддержали Аниту Цой поклонники.