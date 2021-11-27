Может дышать сама: пострадавшей от пожара Марине Хлебниковой становится лучше

«У певицы 20% ожогов, но они жизнеугрожающие. Ведь у нее три поражающих фактора – ожог лица, ожог дыхательных путей (легкие), плюс интоксикация. Первое от чего погибают в остром периоде – от отравления угарным газом, продуктами распада. И это слава Богу, удалось купировать», — прокомментировал состояние певицы хирург НИИ Склифосовского Игорь Шарипов.

После того как артистке станет лучше, ее ждет длительное восстановление. У Хлебниковой сильно обгорело лицо и часть головы, поэтому ей потребуется как пересадка кожи, так и несколько пластических операций по восстановлению лица. Этот процесс окажется не быстрым, ведь необходим перерыв между хирургическими вмешательствами.

Друзья и коллеги поддерживают артистку. Многие из них первыми вызвались на донорство крови. В списке сдавших кровь для певицы уже более 100 человек. Такая поддержка сейчас жизненно необходима артистке.

Напомним, что около недели назад на втором этаже двухуровневой квартиры Марины Хлебниковой произошло возгорание в комнате певицы. По предварительным данным она уснула с зажженной сигаретой. В тот момент в квартире находились родители певицы и ее 22-летняя дочь Доминика. Родственники артистки не пострадали.