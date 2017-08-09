«Моя звезда»: Василиса Володина трогательно поздравила дочь с 16-летием
В честь этого события ведущая «Давай поженимся!» опубликовала в Instagram фото наследницы, сопроводив его трогательным поздравлением.
«Моя девочка, моя радость, моя красавица, моя звезда и моя уже такая взрослая... 16 лет (не верю). С праздником, моя любовь!», - написала она.
В комментариях к снимку поклонники звезды отметили, что девочка похожа на свою знаменитую маму, как две капли воды: «На маму похожа.», «Я подумала , что это Василиса в молодости. Так похожи», «Заслуга мамочки, что такая замечательная девочка, с днем рождения!», «Поздравляю! Похожа на Вас, Василиса».
Дочь Володиной учится в школе. Виктория изучает английский язык, а также увлекается алгеброй и физикой. Раннее в своих интервью девушка рассказывала, что в будущем хочет открыть свой бизнес, заниматься продажей ювелирных украшений и дорогих часов. Но Виктория не исключает того, что может пойти по мамиными стопам, ведь она уверена, что с таким наставником сможет добиться высот в профессии.
Сама Василиса же считает, что дочери пока рано изучать такую сложную эзотерическую науку.
«Мы с Викой уже пробовали изучать астрологию, но решили немного отложить. Поняли, что ее знаний по алгебре пока не хватает, чтобы вникнуть в непростую эзотерическую науку», - говорила она.
Фото: instagram.com