Дочь Василисы Володиной Виктория отмечает свой 16-й день рождения.

«Моя девочка, моя радость, моя красавица, моя звезда и моя уже такая взрослая... 16 лет (не верю). С праздником, моя любовь!», - написала она.

В комментариях к снимку поклонники звезды отметили, что девочка похожа на свою знаменитую маму, как две капли воды: «На маму похожа.», «Я подумала , что это Василиса в молодости. Так похожи», «Заслуга мамочки, что такая замечательная девочка, с днем рождения!», «Поздравляю! Похожа на Вас, Василиса».

Дочь Володиной учится в школе. Виктория изучает английский язык, а также увлекается алгеброй и физикой. Раннее в своих интервью девушка рассказывала, что в будущем хочет открыть свой бизнес, заниматься продажей ювелирных украшений и дорогих часов. Но Виктория не исключает того, что может пойти по мамиными стопам, ведь она уверена, что с таким наставником сможет добиться высот в профессии.