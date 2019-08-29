«Моя жизнь в одном фото»: Жасмин показала нежные чувства своих троих детей друг к другу

42-летняя Жасмин – мама троих детей. ЕЕ старшему сыну Михаилу уже 22 года, а младшим Маргарите и Мирону – 7 и 3.
Артистка души не чает в сыновьях и дочери, она берет малышей во множество гастролей и проводит с ними все свободное время. В Instagram она выкладывает много фотографий с детьми. Но они редко подают втроем в один кадр.
Но теперь Жасмин поделилась с подписчиками снимком, где все трое ее детей вместе. Младшие сидят на руках у Михаила, и старший брат их крепко обнимает. «Вся моя жизнь в одном фото», - подписала Жасмин.
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Первый ребенок — все стираем, гладим, кипятим, моем полы с хлоркой три раза в день! Второй ребенок — стираем, иногда гладим, смотрим чтобы не ел из миски кота. Третий ребенок — если ребенок поел из миски кота, то это проблемы кота... 😅😅😅 Вся моя жизнь в одном фото 💞 #Любимые #МММ #Мишка #Маргарита #Мирон #Жасмин #Семья #СчастьеЕстьИОноЗоветМеняМамой
«Мамины Три Самых Любимых Солнышка!», «Лучшие дети», «Моя любимая Жасмин. Детки супер!», «Красивые детки!!!», - написали Жасмин в комментариях.
Напомним, старшего сына певица родила в браке с бизнесменом Вячеславом Семендуевым, а двоих младших – в браке с молдавским политиком Иланом Шором, который моложе жены на 10 лет.
Текст: Галина Нежнева
Фото и видео: Instagram
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