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«Моя жизнь в одном фото»: Жасмин показала нежные чувства своих троих детей друг к другу

Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Жасмин с мужеи Иланом Шором

Фото: Instagram

Instagram певицы напоминает большой семейный альбом.

42-летняя Жасмин – мама троих детей. ЕЕ старшему сыну Михаилу уже 22 года, а младшим Маргарите и Мирону – 7 и 3.

Сын Жасмин поет песню «Комбат»

Артистка души не чает в сыновьях и дочери, она берет малышей во множество гастролей и проводит с ними все свободное время. В Instagram она выкладывает много фотографий с детьми. Но они редко подают втроем в один кадр.

Но теперь Жасмин поделилась с подписчиками снимком, где все трое ее детей вместе. Младшие сидят на руках у Михаила, и старший брат их крепко обнимает. «Вся моя жизнь в одном фото», - подписала Жасмин.

«Мамины Три Самых Любимых Солнышка!», «Лучшие дети», «Моя любимая Жасмин. Детки супер!», «Красивые детки!!!», - написали Жасмин в комментариях.

Напомним, старшего сына певица родила в браке с бизнесменом Вячеславом Семендуевым, а двоих младших – в браке с молдавским политиком Иланом Шором, который моложе жены на 10 лет.

Текст: Галина Нежнева

Фото и видео: Instagram

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