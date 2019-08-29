«Моя жизнь в одном фото»: Жасмин показала нежные чувства своих троих детей друг к другу

Артистка души не чает в сыновьях и дочери, она берет малышей во множество гастролей и проводит с ними все свободное время. В Instagram она выкладывает много фотографий с детьми. Но они редко подают втроем в один кадр.

Но теперь Жасмин поделилась с подписчиками снимком, где все трое ее детей вместе. Младшие сидят на руках у Михаила, и старший брат их крепко обнимает. «Вся моя жизнь в одном фото», - подписала Жасмин.