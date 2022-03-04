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«Моя жизнь изменилась навсегда»: Виктория Бекхэм поздравила сына с 23-летием

4 марта Виктория и Дэвид Бекхэм празднуют день рождения своего первенца. В честь этого важного события Вики трогательно поздравила сына и поделилась с поклонниками архивным фото, на котором именинник был еще младенцем.
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Дэвид Бекхэм с сыновьями

Фото: Global Look Press

Старшему сыну Бекхэмов исполнилось 23 года. Виктория, мама 4 детей, поздравила своего первенца и выложила в Instagram архивное фото. На снимке на фоне пальм и океана женщина предстала в темно-коричневом бикини и с короткой стрижкой. Виктория держит на руках маленького Бруклина, который с удовольствием уплетает за обе щеки банан. Звезда подписала: «23 года назад моя жизнь изменилась навсегда, я почувствовала любовь, которую невозможно объяснить. Бруклин, ты даже не представляешь, насколько сильно мы все тебя любим. С днем рождения, самая добрая, самая милая душа!»

Напомним, что рождение Бруклина в семье Бекхэма стало чудом, ведь в 20 лет Виктории ставили страшный диагноз «бесплодие». В это время она уже состояла в отношениях с футболистом.

После диагноза женщина утверждала, что с Дэвидом у них ничего не выйдет. «Когда она в очередной раз говорила, что у нас с ней ничего не получится, я встал на колено и попросил ее выйти за меня замуж. 4 марта 1999 года она подарила мне сына Бруклина. И только спустя 3 месяца Виктория сказала мне "да"», — поделился Дэвид Бекхэм.

Фото и видео: Instagram, Passion.ru

Источник: Instagram @victoriabeckham
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