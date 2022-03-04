«Моя жизнь изменилась навсегда»: Виктория Бекхэм поздравила сына с 23-летием
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Фото: Global Look Press
Старшему сыну Бекхэмов исполнилось 23 года. Виктория, мама 4 детей, поздравила своего первенца и выложила в Instagram архивное фото. На снимке на фоне пальм и океана женщина предстала в темно-коричневом бикини и с короткой стрижкой. Виктория держит на руках маленького Бруклина, который с удовольствием уплетает за обе щеки банан. Звезда подписала: «23 года назад моя жизнь изменилась навсегда, я почувствовала любовь, которую невозможно объяснить. Бруклин, ты даже не представляешь, насколько сильно мы все тебя любим. С днем рождения, самая добрая, самая милая душа!»
Напомним, что рождение Бруклина в семье Бекхэма стало чудом, ведь в 20 лет Виктории ставили страшный диагноз «бесплодие». В это время она уже состояла в отношениях с футболистом.
После диагноза женщина утверждала, что с Дэвидом у них ничего не выйдет. «Когда она в очередной раз говорила, что у нас с ней ничего не получится, я встал на колено и попросил ее выйти за меня замуж. 4 марта 1999 года она подарила мне сына Бруклина. И только спустя 3 месяца Виктория сказала мне "да"», — поделился Дэвид Бекхэм.
Фото и видео: Instagram, Passion.ru