«Моя жизнь изменилась навсегда»: Виктория Бекхэм поздравила сына с 23-летием

После диагноза женщина утверждала, что с Дэвидом у них ничего не выйдет. «Когда она в очередной раз говорила, что у нас с ней ничего не получится, я встал на колено и попросил ее выйти за меня замуж. 4 марта 1999 года она подарила мне сына Бруклина. И только спустя 3 месяца Виктория сказала мне "да"», — поделился Дэвид Бекхэм.