«Моя защита и опора»: Светлана Лобода показала эффектное пляжное фото с мамой и сестрой
Фото: Instagram Светланы Лободы
На этот раз Светлана опубликовала пляжное фото, на котором позирует с мамой Натальей Васильевной и сестрой Ксенией. «Счастье для меня — это возможность проводить время с моей семьей. Они моя защита и опора. Так было и так будет всегда. Позвоните родным, спросите, как они... И скажите им, как сильно вы их любите, это ведь так легко, но именно это придаст вам новых сил и наполнит вас безграничной любовью», — написала певица.
Поклонников Лободы впечатлил ее новый семейный снимок. «Красотки!», «Три грации», «Светлана, у вас прекрасна семья!», «Сестренка прям красотка!!!! Ну и Света огонь», «Мамочка такая молоденькая», «Шикарные девушки», «Вы тут так похожи с сестрой», «Какие красоточки!», «Красивые дамы», «Три Лободы, класс», «Какие вы все красивые», «Крепкий и красивый тыл», «Какие вы классные девчонки! Замечательная фотка! И прекрасно, что вы все вместе отдыхаете на морском бережку!», «Сестра просто вау!», «Сестра очень похожа на Вас», «Раскрасавицы», «Вы на маму похожи. Сестренка очень красивая у Вас», — пишут они в многочисленных комментариях.
Фото: Instagram Светланы Лободы
Также вместе со Светланой Лободой в отпуске сейчас находятся ее дочери — девятилетняя Ангелина и двухлетняя Тильда.
Фото: Instagram
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