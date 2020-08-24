«Моя защита и опора»: Светлана Лобода показала эффектное пляжное фото с мамой и сестрой

На этот раз Светлана опубликовала пляжное фото, на котором позирует с мамой Натальей Васильевной и сестрой Ксенией. «Счастье для меня — это возможность проводить время с моей семьей. Они моя защита и опора. Так было и так будет всегда. Позвоните родным, спросите, как они... И скажите им, как сильно вы их любите, это ведь так легко, но именно это придаст вам новых сил и наполнит вас безграничной любовью», — написала певица.