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«Моя яркая звездочка»: Алсу трогательно поздравила с десятилетием младшую дочь

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Фото из Instagram Алсу
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В честь дня рождения наследницы певица поделилась в блоге редким семейным снимком.

Сегодня исполняется десять лет младшей дочери известной певицы Алсу. Артистка крайне редко публикует в Instagram семейные снимки, однако сегодня показала именинницу и посвятила ей трогательный пост: «Сегодня моей доченьке Микелле исполняется 10 лет!🎉😍 Чувства переполняют, сердце трепещет, а душа радуется! Нет таких слов, которыми возможно описать любовь, которую я чувствую к своим детям. Они наполнили мою жизнь смыслом и счастьем🙏🏻 Микеллочка, моя яркая звездочка, моя хохотушка-веселушка, моя талантливая девочка, умница, красавица, моя гордость! Будь здоровенькой и счастливой, моя ❤».

Подписчики певицы присоединились к поздравлениям: «Папина копия) Я поздравляю с таким замечательным днем, когда ваша дочка появилась на свет. Здоровья и счастья💐», «Здоровья и долголетия Микелле !!!!!», «С Днём Рождения красавицу дочку!!!!Счастья!!!!Здоровья и Успехов во всех начинаниях!», «Алсу ! ❤️ Сложно поверить , эти наши крошки только вчера были в животиках ! А сегодня это практически девушки !! С Днём Рождения , Микеллочку !!!! Здоровья , Успехов , новых свершений и побед !) и чтобы самые родные и близкие были рядом», «С Днем Рождения, в первую очередь мамуля и папуля!)) она чудесна, утонченна, музыкальна и женственна!!! Уверена, что эта гордость с каждым годом всё больше вас питает и воспитывает)) с юбилейчиком», «С Днём Рождения ,Микеллу!👸🎂🎊Пусть растёт счастливой,здоровенькой,радует маму и папу новыми своими достижениями!!».

Напомним, Алсу замужем за бизнесменом Яном Абрамовым. Пара воспитывает троих детей — 11-летнюю Сафину, 10-летнюю Микеллу и полуторагодовалого Рафаэля.

Фото: instagram

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