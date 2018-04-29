«Моя яркая звездочка»: Алсу трогательно поздравила с десятилетием младшую дочь

Подписчики певицы присоединились к поздравлениям: «Папина копия) Я поздравляю с таким замечательным днем, когда ваша дочка появилась на свет. Здоровья и счастья💐», «Здоровья и долголетия Микелле !!!!!», «С Днём Рождения красавицу дочку!!!!Счастья!!!!Здоровья и Успехов во всех начинаниях!», «Алсу ! ❤️ Сложно поверить , эти наши крошки только вчера были в животиках ! А сегодня это практически девушки !! С Днём Рождения , Микеллочку !!!! Здоровья , Успехов , новых свершений и побед !) и чтобы самые родные и близкие были рядом», «С Днем Рождения, в первую очередь мамуля и папуля!)) она чудесна, утонченна, музыкальна и женственна!!! Уверена, что эта гордость с каждым годом всё больше вас питает и воспитывает)) с юбилейчиком», «С Днём Рождения ,Микеллу!👸🎂🎊Пусть растёт счастливой,здоровенькой,радует маму и папу новыми своими достижениями!!».

Напомним, Алсу замужем за бизнесменом Яном Абрамовым. Пара воспитывает троих детей — 11-летнюю Сафину, 10-летнюю Микеллу и полуторагодовалого Рафаэля.

Фото: instagram