«Моя опора, защита, надежда»: Жасмин нежно и трогательно поздравила старшего сына с 21-летием

Жасмин достаточно редко выкладывает в соцсети снимки старшего сына Михаила, да и сам парень ведет скромный и закрытый образ жизни. Но в день его рождения любящая мама сделала исключение и поделилась с поклонниками милыми снимками.

«Сын — особое благословение небес, и я никогда не устану благодарить высшие силы за то, что 21 год назад в этот день ты появился в моей жизни! Моя любовь, мой сын!!!! Настоящий друг и в радости, и во время сложностей, моя опора, защита, надежда, мой родной сынок! С днем рождения, мой милый Миша!» — так эмоционально подписала Жасмин селфи с сыном и фото, сделанное в его детстве.