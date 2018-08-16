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«Моя опора, защита, надежда»: Жасмин нежно и трогательно поздравила старшего сына с 21-летием

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Жасмин со старшим сыном Михаилом

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16 августа старшему сыну певицы Жасмин Михаилу Семендуеву исполнился 21 год. Звезда поспешила поздравить первенца с этим событием.

Жасмин достаточно редко выкладывает в соцсети снимки старшего сына Михаила, да и сам парень ведет скромный и закрытый образ жизни. Но в день его рождения любящая мама сделала исключение и поделилась с поклонниками милыми снимками.

«Сын — особое благословение небес, и я никогда не устану благодарить высшие силы за то, что 21 год назад в этот день ты появился в моей жизни! Моя любовь, мой сын!!!! Настоящий друг и в радости, и во время сложностей, моя опора, защита, надежда, мой родной сынок! С днем рождения, мой милый Миша!» — так эмоционально подписала Жасмин селфи с сыном и фото, сделанное в его детстве.

Напомним, Михаил родился в браке Жасмин с бизнесменом Вячеславом Семендуевым. С этим мужчиной артистка прожила 10 лет и со скандалом развелась в 2006 году, признавшись, что супруг неоднократно поднимал руку не только на нее, но и на маленького сына. Во втором браке Жасмин у Михаила появились младшие сестра и брат — Маргарита и Мирон Шор.

Фото: Instagram

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