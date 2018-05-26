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«Моя Манюня»: Леонид Агутин нежно поздравил супругу с днем рождения

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Фото из Instagram Леонида Агутина
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Знаменитой певице сегодня исполняется 49 лет.

Леонид Агутин и Анжелика Варум — одна из самых нежных пар отечественного шоу-бизнеса. Артисты посвящают друг другу трогательные стихотворения, а в их блогах бесчисленное количество фотографий, пронизанных искренней и теплой любовью. Сегодня муза Леонида Агутина отмечает 49-й день рождения, и в честь этого события певец опубликовал в Instagram поздравление в стихах:

«Сегодня дождь с утра над океаном -

Из душа с неба тёплая вода.

Моя любовь проснулась очень рано,

Как, впрочем, в День Рождения всегда

Она встаёт, спросонья собирая

В единую мерцающую нить,

Всю жизнь свою. Наверное. Не знаю.

Не стану убеждённо говорить.

Но чувствую, что День не как обычно,

Не просто так с утра чуть-чуть всплакнул.

А обратился к Анжелике лично,

В мелодии лирично утонул.

Она сидит тихонько на постели,

Как облако над вечностью плывёт.

Душа моя с ней рядом в колыбели

Спокойно спит, сопит, урчит, живёт...».

«С Днём Рождения, моя Анжелика Варум! Моя Манюня! Моя любовь! Женщина моей жизни! Эта самая жизнь порой такая губительно-сложная, несправедливая и жестокая! Не представляю, как бы я справлялся с ней без твоей нежности, любви, правды и мудрости! Обожаю видеть твои глаза счастливо улыбающимися! Пусть так будет всегда!», — обратился к Анжелике Леонид.

Многочисленные поклонники пары присоединились к поздравлениям в комментариях к фотографии: «Любви вам Анжелика! Небесного и солнечного удачи дождя! Вечно молодой души!», «Леонид, это потрясающе и так редко сейчас, сохранять такие чувства много лет, будьте всегда счастливы, спасибо что открыли нам эти стихи💖», «С днём рождения красавицу Анжелику!!!! Слова до мурашек», «Счастлива женщина, когда рядом такой мужчина! Но и мужчина стал таким, потому что рядом именно эта женщина! С днем Рождения!», «Я перечитываю и наслаждаюсь каждым словом! С днем рождения вашу прекрасную жену!», «Только по-настоящему любящий мужчина, может сложить слова в такие строки, которые пробивают до мурашек, до слез, до небес! С днём рождения самую женственную, тонкую, мудрую, с прекрасным голосом как ручей Анжелику!».

Фото: instagram

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