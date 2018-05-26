«Моя Манюня»: Леонид Агутин нежно поздравил супругу с днем рождения

Леонид Агутин и Анжелика Варум — одна из самых нежных пар отечественного шоу-бизнеса. Артисты посвящают друг другу трогательные стихотворения, а в их блогах бесчисленное количество фотографий, пронизанных искренней и теплой любовью. Сегодня муза Леонида Агутина отмечает 49-й день рождения, и в честь этого события певец опубликовал в Instagram поздравление в стихах:

«Сегодня дождь с утра над океаном -

Из душа с неба тёплая вода.

Моя любовь проснулась очень рано,

Как, впрочем, в День Рождения всегда

Она встаёт, спросонья собирая

В единую мерцающую нить,

Всю жизнь свою. Наверное. Не знаю.

Не стану убеждённо говорить.

Но чувствую, что День не как обычно,

Не просто так с утра чуть-чуть всплакнул.

А обратился к Анжелике лично,

В мелодии лирично утонул.

Она сидит тихонько на постели,

Как облако над вечностью плывёт.

Душа моя с ней рядом в колыбели

Спокойно спит, сопит, урчит, живёт...».