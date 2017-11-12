Певец опубликовал милую фотографию в своем Instagram.

Два года назад Игорь Николаев стал отцом во второй раз. Певец не чает души в своей младшей дочери Веронике и с удовольствием делится подробностями из ее жизни в своем микроблоге.

Так, несколько часов назад музыкант опубликовал в Instagram трогательный кадр с девочкой и рассказал, как провел выходной день с семьей: «МОЯ ЛЮБОВЬ 😍 Вчера был прекрасный долгожданный семейный выходной : к нам с @uliaveronika на обед приезжала «баба Фета»(она же бабушка Света), повалялись на диване с Никусиком(она же #верониканиколаева ), вобщем, крааасотаааа!!!»

Публикация от Игорь Николаев/Igor Nikolaev (@igor_nikolaev_music) Ноя 11 2017 в 4:22 PST