«Моя любовь»: Игорь Николаев показал трогательное фото с дочерью Вероникой
Два года назад Игорь Николаев стал отцом во второй раз. Певец не чает души в своей младшей дочери Веронике и с удовольствием делится подробностями из ее жизни в своем микроблоге.
Так, несколько часов назад музыкант опубликовал в Instagram трогательный кадр с девочкой и рассказал, как провел выходной день с семьей: «МОЯ ЛЮБОВЬ 😍 Вчера был прекрасный долгожданный семейный выходной : к нам с @uliaveronika на обед приезжала «баба Фета»(она же бабушка Света), повалялись на диване с Никусиком(она же #верониканиколаева ), вобщем, крааасотаааа!!!»
Фолловеры назвали Игоря Николаева лучшим папой: «Лучший на земле папа!», «Папина радость!», «Какая уютная фотография», «Такие славные! Здоровья и счастья Вам!», «Папина дочь!», «Какая же милая парочка!», «Счастья вашей семье!»
Напомним, у Игоря Николаева также есть дочь Юлия от первого брака, которая родилась в 1978 году.
(Орфография и стиль авторов сохранены — прим. ред.)
Фото: Instagram