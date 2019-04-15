«Моя любимая»: Евгений Алдонин опубликовал архивные фото с дочерью Верой

Известный футболист Евгений Алдонин в социальных сетях опубликовал архивные фото с дочерью Верой. Это он сделал, когда его сыну Тимофею исполнилось два с половиной года.
«Тёма и Верочка полтора года назад на праздновании годика, сегодня нашему Тёмке два года и шесть месяцев!», подписал один из снимков Евгений (орфография, пунктуация и стилистика авторов здесь и далее сохранена. — прим. ред.).
На фото радостные брат с сестрой отмечают день рождения младшего Алдонина. Снимки излучают искреннее счастье.
Фото вызвали бурю эмоций у друзей футболиста и его подписчиков, так как после ухода из жизни мамы Веры – певицы Юлии Началовой – Евгений сдерживал эмоции и не делился переживаниями с окружающими.
«Женя ты лучший», - написала певица Ирина Салтыкова. Ее поддержали фолловеры Алдонина: «Пусть ваши дети будут счастливы в этой жизни!!! Мир вашему дому!», «Евгений, вы настоящий мужчина и пример для подражания! Дай бог Всех благ Вашей семье и здоровья детям!», «Хорошие детки! Вы - счастливец!)».
А за несколько дней до этого Евгений Алдонин опубликовал видео, на котором Вера впервые вышла на публику после смерти мамы, которой не стало 16 марта 2019 года. Юлия Началова скончалась в возрасте 38 лет после осложнения хронического заболевания. После семья приняла решение, что девочка будет жить с родителями певицы, с которыми она росла. Отец всячески поддерживает дочку и заботится о ней.
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Текст: Галина Нежнева
Фото: Instagram, Anton Belitskiy/ Global Look press