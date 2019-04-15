logo
logo
Модная одежда
Модные тенденции
Вечерний гардероб
Модные аксессуары
Модные сумки
Модная обувь
+7 рубрик
Красота
Волосы
Окрашивание волос
Праздничные прически
Прическа своими руками
Модные стрижки и прически
+13 рубрик
Гороскопы
Гороскоп на неделю
Гороскоп на месяц
Гороскоп любви на месяц
Гороскоп любви на неделю
Магия
+8 рубрик
Дети
Календарь беременности
Подготовка к беременности
Игры для детей
Болезни и беременность
Питание при беременности
+15 рубрик
Рецепты
Рецепт блинов
Салаты
Рецепт дня с фото
Напитки и коктейли
Выпечка
+17 рубрик
Психология
В ладу с собой
Исполнение желаний
Личностный рост
По душам
Как повысить самооценку
+23 рубрики
Здоровье женщины
Женское здоровье
Менструация
Молочница
Цистит
Климакс
+15 рубрик
Интерьер
Домашние животные
Интерьер
Стиль дома
Декорирование
Праздничный декор
+12 рубрик
Как похудеть
Модные диеты
Фитнес и упражнения
Худеем правильно
Ошибки худеющих
Процедуры для похудения
+5 рубрик
Новости сегодня
Новости о питании
Новости здоровья
Новости о знаменитостях
Новости красоты
Новости моды
+4 рубрики
Работа
Рецепт успеха
Ваша карьера
Психология успеха
Работа в офисе
Образование
+3 рубрики
Знаменитости
Великие люди
Частная жизнь звёзд
Интервью
Энциклопедия звёзд
Отдых и досуг
Обои для рабочего стола
Путешествия
Автомобили
Праздники
Рукоделие
+1 рубрика
Тесты
Диеты и фитнес
Дом и хобби
Здоровье
Карьера и деньги
Красота и стиль
+4 рубрики

«Моя любимая»: Евгений Алдонин опубликовал архивные фото с дочерью Верой

Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
1 / 10

День рождения Темы два года назад

Фото: Instagram
Arrows-left
Arrows-right
Reload
Он сделал это впервые с тех пор, как девочка осталась без мамы.

Известный футболист Евгений Алдонин в социальных сетях опубликовал архивные фото с дочерью Верой. Это он сделал, когда его сыну Тимофею исполнилось два с половиной года.

«Тёма и Верочка полтора года назад на праздновании годика, сегодня нашему Тёмке два года и шесть месяцев!», подписал один из снимков Евгений (орфография, пунктуация и стилистика авторов здесь и далее сохранена. — прим. ред.).

На фото радостные брат с сестрой отмечают день рождения младшего Алдонина. Снимки излучают искреннее счастье.

Фото вызвали бурю эмоций у друзей футболиста и его подписчиков, так как после ухода из жизни мамы Веры – певицы Юлии Началовой – Евгений сдерживал эмоции и не делился переживаниями с окружающими.

«Женя ты лучший», - написала певица Ирина Салтыкова. Ее поддержали фолловеры Алдонина: «Пусть ваши дети будут счастливы в этой жизни!!! Мир вашему дому!», «Евгений, вы настоящий мужчина и пример для подражания! Дай бог Всех благ Вашей семье и здоровья детям!», «Хорошие детки! Вы - счастливец!)».

А за несколько дней до этого Евгений Алдонин опубликовал видео, на котором Вера впервые вышла на публику после смерти мамы, которой не стало 16 марта 2019 года. Юлия Началова скончалась в возрасте 38 лет после осложнения хронического заболевания. После семья приняла решение, что девочка будет жить с родителями певицы, с которыми она росла. Отец всячески поддерживает дочку и заботится о ней.

Подписывайтесь на страницы Passion.ruв ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!

Текст: Галина Нежнева

Фото: Instagram, Anton Belitskiy/ Global Look press

Еще по теме
Загрузка...
Популярное
Загрузка...
Выбор редакции
Загрузка...
Гороскоп
Загрузка...
Обсуждаемое
«Не хотела признаваться, но тут уже не скроешь»: 46-летняя Елена Корикова показала фото с заметно округлившимся животом
«Как Семочка повзрослел»: поклонники Эвелины Бледанс поздравляют ее 7-летнего сына с днем рождения
Микро-шорты и ботфорты: в Сети обсуждают дерзкий образ 65-летней Любови Успенской на премии «ЖАРА Music Awards»
5-летняя дочь делает замечания Максиму Галкину: «Папа, не чуди, говори нормально»
Плотный ланч или новая беременность: в Сети обсуждают свежее фото 47-летней Леры Кудрявцевой
«Федя не кормит?»: пользователи Сети обсуждают изменившуюся фигуру Паулины Андреевой