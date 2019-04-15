«Моя любимая»: Евгений Алдонин опубликовал архивные фото с дочерью Верой

Известный футболист Евгений Алдонин в социальных сетях опубликовал архивные фото с дочерью Верой. Это он сделал, когда его сыну Тимофею исполнилось два с половиной года.

«Тёма и Верочка полтора года назад на праздновании годика, сегодня нашему Тёмке два года и шесть месяцев!», подписал один из снимков Евгений (орфография, пунктуация и стилистика авторов здесь и далее сохранена. — прим. ред.).

На фото радостные брат с сестрой отмечают день рождения младшего Алдонина. Снимки излучают искреннее счастье.

Фото вызвали бурю эмоций у друзей футболиста и его подписчиков, так как после ухода из жизни мамы Веры – певицы Юлии Началовой – Евгений сдерживал эмоции и не делился переживаниями с окружающими.