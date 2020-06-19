«Моя гордость, моя радость»: Нонна Гришаева нежно поздравила стройную красавицу-дочь с днем рождения
1 / 10
Фото: Instagram Нонны Гришаевой
Взрослая дочь Нонны Гришаевой Анастасия празднует 24-летие.
В пятницу, 19 июня, в своем блоге Нонна Гришаева опубликовала фотографию с взрослой дочерью. «С Днем Рождения, моя девочка) Хочу, чтобы ты была здорова и радостна! Хочу тебя баловать, и чтобы ты была счастлива!!! Горжусь тобой) Сегодня твой день!Мечтай, и пусть твои мечты сбываются», — написала актриса, снабдив пост хештегами #моядочь #моягордость #моярадость.
Поклонники отметили, что девушка выросла настоящей красавицей — стройной, яркой и статной.
Редакция Passion.ru присоединяется к поздравлениям!
Фото и видео: Instagram/@grishaevanonna
Подписывайтесь на страницы Passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!