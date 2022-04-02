«Моя гордость»: Любовь Успенская похвасталась достижениями единственной дочери

Отношения 68-летней Любови Успенской с ее единственной 32-летней дочерью Татьяной Плаксиной развиваются как американские горки: между женщинами то любовь, то ненависть. Похоже сейчас в семейной жизни российской певицы все наладилось и белая линия восторжествовала. Татьяна Плаксина поборола зависимость, наладила отношения с матерью и начала развиваться в профессиональной деятельности. Единственная дочь Успенской прошла довольно трудный жизненный путь и не всегда радовала мать успехами, однако сейчас Любовь Успенская с гордостью заявляет о таланте дочери. Плаксина всю жизнь занимается живописью, пишет необычные картины и публикует их в свои соцсети. Наследница исполнительницы хита «Карусель» долгое время хотела стать дизайнером и наконец воплотила эту идею в реальность. Женщина нанесла свой рисунок на полотно ткани и призналась, что готовит лимитированную коллекцию одежды совместно с российским дизайнером.