«Моя Гермиона»: Алена Хмельницкая показала нежное фото с подросшей красавицей-дочкой от Тиграна Кеосаяна
Фото: www.instagram.com/alxmel/
Алена Хмельницкая опубликовала в Instagram фотографии младшей дочери Ксюши. на них девочка немного сонная с утра и с растрепанными волосами. В итоге снимки получились по-домашнему теплыми.
«Моя Гермиона Знакомство с собой... Все только начинается Доброе утро, мир!», — подписала актриса фото красавицы-дочки.
«Ничего себе девица какая уже!», «Очень красивая девочка, яркая индивидуальность», «Какая же она красивая! Копия своей мамы! Счастья!», «Алена, как она на вас тут похожа, улыбкой и мимикой!», «Моя любимая Ксю. Зефирчик сладенький», «Какая мамина копия! Красотка!», «Боже, как же она на вас похожа. Интересная девочка», — полетели комплименты Алене и Ксюше.
Алена Хмельницкая 20 лет была замужем за режиссером Тиграном Кеосаяном. У них есть две дочери: 26-летняя Александра и 10-летняя Ксюша. В последние годы Кеосаян живет с Маргаритой Симоньян и растит с ней троих детей: Марьяну, Баграта и Маро.
Фото и видео: Instagram Алены Хмельницкой
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