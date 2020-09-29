«Моя Гермиона»: Алена Хмельницкая показала нежное фото с подросшей красавицей-дочкой от Тиграна Кеосаяна

Алена Хмельницкая опубликовала в Instagram фотографии младшей дочери Ксюши. на них девочка немного сонная с утра и с растрепанными волосами. В итоге снимки получились по-домашнему теплыми.

«Моя Гермиона Знакомство с собой... Все только начинается Доброе утро, мир!», — подписала актриса фото красавицы-дочки.