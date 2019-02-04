«Моя движущая сила»: Вера Брежнева показала праздничное видео с Константином Меладзе в честь своего дня рождения

«Меня накрыло еще одной волной тепла, потрясающей светлой энергии и ЛЮБВИ ❤️❤️❤️ спасибо вам за то, что я почувствовала вчера ❤️ и дело даже не количестве поздравлений (хотя их было неприлично много), а в том, какой смысл они в себе несут!!!!! это моя движущая сила ❤️ спасибо вам за то, что вы со мной, что вы у меня есть!» — поблагодарила родных, друзей и поклонников Вера (орфография и пунктуация автора сохранены, — прим. ред.).

Напомним, прямо перед днем рождения Брежнева впервые побывала на Мальдивах, откуда выкладывала яркие снимки в купальниках и даже без одежды. Некоторые интернет-пользователи подозревали, что Вера сбежала на острова от проблем в семейной жизни с Константином, однако свежее видео опровергает эти домыслы.

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Текст: Мария Мельникова

Фото и видео: Instagram