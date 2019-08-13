«Моя душа София»: бывший муж Ани Лорак увез их общую 8-летнюю дочь отдыхать в Испанию

Экс-супруг Ани Лорак отдыхает в Испании с новой возлюбленной Самией Ахметовой и 8-летней дочерью Софией. Новую девушку 42-летний Мурат Налчаджиоглу на днях «презентовал» в Instagram, не оставив сомнений, что у него в личной жизни все в порядке.

Подписчикам Мурат также показал, как проводит отпуск с любимой дочкой: они ходят по магазинам, танцуют и играют. Девочка выглядит счастливой.