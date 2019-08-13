«Моя душа София»: бывший муж Ани Лорак увез их общую 8-летнюю дочь отдыхать в Испанию

Экс-супруг Ани Лорак отдыхает в Испании с новой возлюбленной Самией Ахметовой и 8-летней дочерью Софией. Новую девушку 42-летний Мурат Налчаджиоглу на днях «презентовал» в Instagram, не оставив сомнений, что у него в личной жизни все в порядке.
Подписчикам Мурат также показал, как проводит отпуск с любимой дочкой: они ходят по магазинам, танцуют и играют. Девочка выглядит счастливой.
Также отец признался в вечной любви к своей малышке, опубликовав совместное фото.
«Моя нескончаемая любовь, сое сердце и душа, моя София», - подписал снимок Мурат. Комментарии к фото он закрыл. Видимо, чтобы не получит ушат критики, который льется на него после расставания с Ани Лорак.
Напомним, Мурат и Каролина поженились в августе 2009 года. Пара сыграла две свадьбы – в России и в Турции. Через 10 лет счастливого брака певицы в СМИ появились сведения, что муж ей изменяет. Ани Лорак ситуацию не комментировала, но в начале 2019 года подала на развод.
Сейчас, по ее признанию, ее личная жизнь тоже наладилась. В одном из последних интервью она отметила, что ее любимый мужчина всегда рядом, а она теперь не задерживается на поздних вечеринках. Недавно Ани перестала скрывать избранника – 26-летнего продюсера Black Star Егора Глеба.
Текст: Галина Нежнева
Фото и видео: Instagram, Komsomolskaya Pravda/ Global Look press
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