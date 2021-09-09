«Моя дикая кошка и самая любимая мышка»: Анна Михалкова трогательно поздравила дочь
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Фото: Личный Instagram @anikiti4na
Анна выложила красивое портретное фото дочки и поделилась следующими семейными деталями: «Лида самый сложносочиненный ребенок из всех наших детей. (Хотя простых у нас и не было) Моя дикая кошка и моя самая любимая мышка. Свободолюбивая, ответственная, нетерпеливая, резкая, темпераментная, ревнивая, ранимая, веселая и очень серьезная. Если любит — то безусловно, если любит — то никогда не покажет, что любит», — искренне написала она.
Михалкова рассказала подписчикам, что с большой осторожностью подходит к воспитанию такой особенной девочки: «Я стараюсь с ней быть очень аккуратной, потому что она очень хрупкая внутри, я стараюсь с ней быть очень аккуратной, потому что она очень сильная внутри», — добавила Анна.
А в завершении, поделилась мечтами и желаниями на будущее: «Хочу чтобы она со мной дружила, хочу чтобы была счастлива и хочу чтобы она оставалась для всей нашей семьи сосредоточением любви! С днем рождения, моя девочка!», — заключила любящая мама.
Напомним, что актриса замужем за бизнесменом Альбертом Баковым, в браке с которым и родились все трое наследников. Первенец супругов Андрей родился в 2000 году, а год спустя на свет появился Сергей. Долгожданная дочь Лидия родилась в 2013 году и сразу стала любимицей семьи.
Фото и видео: Rambler, Global Look Press, Instagram