«Моя девочка»: Екатерина Климова показала редкое фото своей обаятельной мамы
Многие пользователи Сети уже не раз спрашивали Климову о том, как имея четверых детей, ей удается сохранять стройную и подтянутую фигуру. На что Екатерина всегда отвечает, что все дело в правильном питании, занятии спортом и хорошей генетике.
В последнем-то и удалось убедиться поклонникам после того, как актриса впервые за долгое время опубликовала в блоге фото своей мамы Светланы Владимировны. В подписи к снимку звезда поздравила ее с 66-летием и призналась в любви: «Моя девочка 66))) #мама#люблюнемогу».
Фанаты Екатерины присоединились к поздравлениям, отметив, что ее мама выглядит гораздо моложе своих лет: «С днем рождения! Здоровья и счастья маме!», «Прекрасно выглядит мама Ваша», «Вот это генетика!!! Везёт же некоторым ))) Поздравляю)», «Думала ,Катя в гриме , похожи очень», «Долхих и веселых лет вашей "девочке". С вами наверно не скучно....берегите ее.», «Максимум 50! Браво».
Фото: instagram