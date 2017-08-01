Актриса нежно поздравила маму с днем рождения

Многие пользователи Сети уже не раз спрашивали Климову о том, как имея четверых детей, ей удается сохранять стройную и подтянутую фигуру. На что Екатерина всегда отвечает, что все дело в правильном питании, занятии спортом и хорошей генетике.

В последнем-то и удалось убедиться поклонникам после того, как актриса впервые за долгое время опубликовала в блоге фото своей мамы Светланы Владимировны. В подписи к снимку звезда поздравила ее с 66-летием и призналась в любви: «Моя девочка 66))) #мама#люблюнемогу».