«Моя булочка, моя жизнь»: Лера Кудрявцева нежно призналась в любви маленькой дочери

«Какое солнышко», «Сладенькая», «Кукляшка», «Нигде не написано, но все будет хорошо! Счастья тебе, малышка!», «Божечки! Какие глазки. Красотулечка», «Папина дочка», «С такой мамой несчастливой быть просто не получится», — прокомментировали поклонники Леры.

Лера Кудрявцева и Игорь Макаров женаты 7 лет, а вместе — 8. Супруг моложе жены на 16 лет, но это их не смущает и на все вопросы о разнице в возрасте они отвечают с юмором. «Игорь сразу покорил меня своей настойчивостью и наглостью. Я ни с кем не чувствовала себя так, как с ним», — рассказывала Лера.

От первого брака у телеведущей есть 30-летний сын и 2-летний внук Лев.