«Моя булочка, моя жизнь»: Лера Кудрявцева нежно призналась в любви маленькой дочери
Фото: Starface
Лера Кудрявцева опубликовала в Instagram фотографию своей красавицы Маши и трогательно подписала ее.
«Моя дотя, моя булочка, моя конфета, моя жизнь. Как же я мечтаю, чтоб ты была счастливой! В каких учебниках, книжках, где написано то, как и где стелить соломку, где разрешать ошибаться, как не бояться? Люблю — не могу», — выразила свои чувства телеведущая.
«Какое солнышко», «Сладенькая», «Кукляшка», «Нигде не написано, но все будет хорошо! Счастья тебе, малышка!», «Божечки! Какие глазки. Красотулечка», «Папина дочка», «С такой мамой несчастливой быть просто не получится», — прокомментировали поклонники Леры.
Лера Кудрявцева и Игорь Макаров женаты 7 лет, а вместе — 8. Супруг моложе жены на 16 лет, но это их не смущает и на все вопросы о разнице в возрасте они отвечают с юмором. «Игорь сразу покорил меня своей настойчивостью и наглостью. Я ни с кем не чувствовала себя так, как с ним», — рассказывала Лера.
От первого брака у телеведущей есть 30-летний сын и 2-летний внук Лев.
Фото и видео: Instagram Лера Кудрявцева, Starface
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