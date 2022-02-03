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Мотивация миллионами: стало известно, сколько получат победители Олимпийских игр

Уже завтра, 4 февраля, в Пекине стартуют очередные зимние Олимпийские игры. Сборная команда России уже прибыла в столицу Китая и вовсю готовится завоевывать медали, ведь есть ради чего.
Мотивация миллионами: стало известно, сколько получат победители Олимпийских игр

Правительство России утвердило размер вознаграждения для победителей и призеров Олимпиады. За золотую медаль выплатят 4 млн рублей, за серебряную — 2,5 млн, а за бронзовую — 1 млн 700 тысяч. Об этом сообщил премьер-министр Михаил Мишустин.

Отметим, что каждая заработанная спортсменом медаль оплачивается отдельно. Получается, что чем больше медалей сможет получить один олимпиец, тем больше он заработает. И эти бонусы не облагаются налогами.

Официальная церемония открытия зимних Игр в Пекине пройдет 4 февраля, а соревнования начнутся с 6 февраля. Около двухсот спортсменов из России примут участие в соревнованиях, это больше, чем на предыдущей Олимпиаде в корейском Пхенчхане.

Однако в планы олимпийцев может вмешаться коронавирус. Каждый спортсмен обязан сделать тест, и если придет положительный результат, последует отстранение от соревнований. Уже известно, что в Олимпиаде не примут участие фигурист Михаил Коляда, биатлонистка Валерия Васнецова, а также скелетонисты Никита Трегубов и Владислав Семенов.

Олимпийские игры в Пекине пройдут с 4 по 20 февраля.

Фото: GlobalLookPress

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