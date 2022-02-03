Мотивация миллионами: стало известно, сколько получат победители Олимпийских игр
Правительство России утвердило размер вознаграждения для победителей и призеров Олимпиады. За золотую медаль выплатят 4 млн рублей, за серебряную — 2,5 млн, а за бронзовую — 1 млн 700 тысяч. Об этом сообщил премьер-министр Михаил Мишустин.
Отметим, что каждая заработанная спортсменом медаль оплачивается отдельно. Получается, что чем больше медалей сможет получить один олимпиец, тем больше он заработает. И эти бонусы не облагаются налогами.
Официальная церемония открытия зимних Игр в Пекине пройдет 4 февраля, а соревнования начнутся с 6 февраля. Около двухсот спортсменов из России примут участие в соревнованиях, это больше, чем на предыдущей Олимпиаде в корейском Пхенчхане.
Однако в планы олимпийцев может вмешаться коронавирус. Каждый спортсмен обязан сделать тест, и если придет положительный результат, последует отстранение от соревнований. Уже известно, что в Олимпиаде не примут участие фигурист Михаил Коляда, биатлонистка Валерия Васнецова, а также скелетонисты Никита Трегубов и Владислав Семенов.
Олимпийские игры в Пекине пройдут с 4 по 20 февраля.
Фото: GlobalLookPress