Мотивация миллионами: стало известно, сколько получат победители Олимпийских игр

Правительство России утвердило размер вознаграждения для победителей и призеров Олимпиады. За золотую медаль выплатят 4 млн рублей, за серебряную — 2,5 млн, а за бронзовую — 1 млн 700 тысяч. Об этом сообщил премьер-министр Михаил Мишустин.

Отметим, что каждая заработанная спортсменом медаль оплачивается отдельно. Получается, что чем больше медалей сможет получить один олимпиец, тем больше он заработает. И эти бонусы не облагаются налогами.