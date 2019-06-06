«Душевные люди, селедка и веник для бани»: Крис Хемсворт и Тесса Томпсон поделились своими впечатлениями о Москве

Вопросы как о фильме, так и о рабочих взаимоотношениях сыпались без остановки: Крис, с присущим ему обаянием, почти всегда отшучивался, а Тесса, хотя и пыталась отвечать по делу, в итоге начинала поддерживать шутливое и легкое настроение коллеги.

Когда у актеров спросили, удалось ли им встретить пришельцев в России, то Хемсворт не удержался от подколки: «Мы были на фотоколле с мопсом из фильма. Конечно, не тот же самый, но он очень даже похож и вполне мог быть пришельцем. Этот пес… У меня есть сомнения насчет его происхождения. Тесса, а в бане у тебя был какой-то опыт встречи с пришельцами, например, когда тебя шлепали?».

Они признались, что им нравится вместе работать, и они с удовольствием приняли бы участие в еще каком-нибудь совместном проекте. Вдохновившаяся Томпсон даже предложила снять легкую романтическую комедию о Торе и Валькирии, которых они играли в их предыдущем совместном фильме «Тор». Их персонажи бы снимали квартиру в Нью-Йорке, платили аренду, гуляли по городу и пытались бы жить обычной жизнью.

К слову, о своей роли Бога грома Крис упоминал не раз: то и дело он приводил в пример опыт в работе над фильмами «Мстителей» и пытался рассказать о своем персонаже Торе, чем вызвал у присутствующих смех и небольшую тоску: недавно актер заявил, что делает перерыв в работе, чтобы больше времени уделять семье, поэтому пока что всем поклонникам творчества Хемсворта придется пересматривать его старые фильмы.

Актеры подвели итог разговоров о предстоящей премьере, отметив, что фильм важен по многим параметрам: он не только раскрывает тему феминизма и показывает умных и интеллектуальных женщин за работой, но и напоминает, что в нашем мире всегда будет место для странных и необычных вещей или непохожим на нас людям, главное — принимать их и хотеть узнать больше о том, что кажется неизвестным.