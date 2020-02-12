В последнее время муж Полины Гагариной, фотограф Дмитрий Исхаков, активно работает над своим телом. Вдохновляется он не снимками актеров или бодибилдеров, а «лучшей версией» себя.«Оставлю тут как мотивацию. Может убережет меня в минуту слабости и малодушия. Ps. Это я лет всего каких-то 12 назад», — написал он под фотографией в блоге. «Ого)))👍», — отреагировала Юлия Ковальчук.«😱😱😱😱Ты че???!верни этого ПАРНЯ😫😫😫😫😫😫😫😫😫😫😫😫😫😫😫😫», — восхитилась Екатерина Варнава.«Ого, вас без бороды не узнать! Фото огонь», «Ох, Матерь Божья! Убирайте бороду первым делом! Такую красоту прячете !!!! А пресс-это время и систематический подход всего лишь», «Огонь!!!! Я бы жила в зале!!! Думаю итог будет не хуже, если постараться от души», «В мужчине не торс главное, в вас есть харизма и мужественность. И это останется при вас в любом весе», «Вы с Полиной замечательная пара, берегите друг друга, счастья вам», — обсуждают в комментариях пользователи. Фото и видео: instagramПодписывайтесь на страницы Passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!