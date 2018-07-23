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Мощный торс и дерзкая стрижка: Алика Смехова заинтриговала снимком с молодым мужчиной

Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
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Алика Смехова

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В Сети обсуждают «нового бойфренда» Алики Смеховой.

50-летняя Алика Смехова — мама взрослых сыновей: 10-летнего Макара и 18-летнего Артема. Актриса с удовольствием рассказывает о них, но о личной жизни ее поклонникам известно немногое. Именно поэтому фото с молодым мужчиной, которое показала звезда, вызвало настоящий ажиотаж.

«Никогда не поздно перейти на новый уровень 😜 сознания, Жизни, осмысленности, карьеры, мышления и так далее 😊 а на какой новый уровень хотели бы перейти вы? И готовы ли вы к этому?! #вопросдня #аликасмехова #поговорим #новыйуровень #мамадорогая», — написала Алика под снимком.

Поклонники актрисы отметили, что ей очень подходит этот «новый уровень», а выглядит она старшей сестрой своих взрослых сыновей.

«А он, новый уровень, очень даже ничего))», «Неплохой уровень... надеюсь, достоин вас, неповторимая Алика», «Лишь бы уровень был правильным», «Харроший новый.... уровень», «А можно лицо уровня просмотреть??? Молодец, так и нужно жить!!!! Ни кого не слушать, жить сердцем и гармонами», «Алика, как вам идут такие красавцы - мужчины», «Умничка, переходите не задумываясь! Жизнь очень интересная штука, но и очень короткая», «Счастья вам», — обсуждают они.

«Ничего себе!!!🙈🙈🙈 Алика 🙊🙊🙊», — удивилась Татьяна Навка. «🐵🐒», — ответила ей подруга.

Фото: instagram

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