Мощный торс и дерзкая стрижка: Алика Смехова заинтриговала снимком с молодым мужчиной

50-летняя Алика Смехова — мама взрослых сыновей: 10-летнего Макара и 18-летнего Артема. Актриса с удовольствием рассказывает о них, но о личной жизни ее поклонникам известно немногое. Именно поэтому фото с молодым мужчиной, которое показала звезда, вызвало настоящий ажиотаж.

«Никогда не поздно перейти на новый уровень 😜 сознания, Жизни, осмысленности, карьеры, мышления и так далее 😊 а на какой новый уровень хотели бы перейти вы? И готовы ли вы к этому?! #вопросдня #аликасмехова #поговорим #новыйуровень #мамадорогая», — написала Алика под снимком.