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Как в кино: у Олега Меньшикова могут отсудить половину элитной квартиры в Москве

Известный актер Олег Меньшиков может лишиться половины квартиры в районе Хамовники, которая находится в его собственности уже около 15 лет. На половину элитной недвижимости стоимостью больше 100 миллионов рублей претендует ее бывшая владелица Светлана Савицкая, которая заявила, что артисту эта квартира досталась незаконно.
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Олег Меньшиков

Фото: Globallook

Добиваться справедливости женщина, как сообщает издание StarHit, намерена через суд. По ее словам, эту квартиру она приобрела совместно с мужем. Однако после смерти супруга, с которым Савицкая давно развелась и не поддерживала связь, наследники без ее ведома переписали дорогую недвижимость общей площадью 170 квадратных метров на себя и продали Олегу Меньшикову.

Лично к актеру женщина не имеет претензий. По ее словам, он наравне с ней стал жертвой мошенников и не был в курсе нюансов данной сделки.

Савицкая призналась, что узнала о смерти мужа только в 2018 году и с тех пор уже пыталась вернуть себе половину квартиры: она обращалась в суд, чтобы аннулировать договор купли-продажи и признать за ней половину жилплощади, но безуспешно – в иске ей было отказано. «Теперь истец просит уже истребовать из незаконного владения Меньшикова половину квартиры, хоть и называет его при этом добросовестным приобретателем, который не подозревал о сложившейся ситуации. Предварительная беседа между сторонами назначена на 17 мая», – прокомментировали дело в пресс-службе Хамовнического суда.

Комментариев от Олега Меньшикова относительно этой ситуации пока не поступало.

Фото: Global Look Press

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