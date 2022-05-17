Как в кино: у Олега Меньшикова могут отсудить половину элитной квартиры в Москве

Добиваться справедливости женщина, как сообщает издание StarHit, намерена через суд. По ее словам, эту квартиру она приобрела совместно с мужем. Однако после смерти супруга, с которым Савицкая давно развелась и не поддерживала связь, наследники без ее ведома переписали дорогую недвижимость общей площадью 170 квадратных метров на себя и продали Олегу Меньшикову.

Лично к актеру женщина не имеет претензий. По ее словам, он наравне с ней стал жертвой мошенников и не был в курсе нюансов данной сделки.

Савицкая призналась, что узнала о смерти мужа только в 2018 году и с тех пор уже пыталась вернуть себе половину квартиры: она обращалась в суд, чтобы аннулировать договор купли-продажи и признать за ней половину жилплощади, но безуспешно – в иске ей было отказано. «Теперь истец просит уже истребовать из незаконного владения Меньшикова половину квартиры, хоть и называет его при этом добросовестным приобретателем, который не подозревал о сложившейся ситуации. Предварительная беседа между сторонами назначена на 17 мая», – прокомментировали дело в пресс-службе Хамовнического суда.

Комментариев от Олега Меньшикова относительно этой ситуации пока не поступало.