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Мошенник из Tinder Саймон Леваев нарушил молчание и показал новую девушку: «Я не монстр»

31-летний израильский мошенник, получивший известность после выхода документального фильма «Аферист из Tinder» Саймон Леваев впервые публично высказался о выдвинутых ему обвинениях и показал новую возлюбленную.
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Саймон Леваев

Фото: @simon_leviev_official/Instagram

Предполагаемый мошенник Саймон Леваев обманул не один десяток женщин на миллионы долларов, которые брал у них в долг под предлогом опасности из-за его врагов. Аферист соблазнял девушек, обещая им роскошную совместную жизнь, играл роль богатого наследника и сына алмазного магната. На самом деле Саймон тратил деньги обманутых и доверчивых женщин, которые они брали в кредиты, на развлечения и любовниц.

Документальный фильм «Аферист из Tinder» о разоблачении Леваева стал одним из самых популярных и обсуждаемых на стриминговой платформе Netflix. И в одночасье увеличил число подписчиков мошенника в Instagram втрое.

В новом интервью для Inside Edition, полная версия которого совсем скоро появился в издании, предполагаемый аферист нарушил молчание и рассказал свою сторону истории.

Саймон Леваев и его новая возлюбленная

Саймон Леваев и его новая возлюбленная

Фото: Кадр из видео Inside Edition

Саймон уверяет, что он не является мошенником, а действительно хотел найти любовь в популярном приложении для свиданий. «Я был просто одиноким парнем, который хотел познакомиться с девушками в Tinder», — сообщил Леваев.

Также мужчина отметил, что его образ в фильме сильно видоизменен и что он не такой уж плохой человек: «Я не этот монстр».

В интервью Леваев появился вместе с новой моделью-возлюбленной, которая полностью поддерживает своего избранника.

Фото: Instagram

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