Мошенник из Tinder Саймон Леваев нарушил молчание и показал новую девушку: «Я не монстр»
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
Фото: @simon_leviev_official/Instagram
Предполагаемый мошенник Саймон Леваев обманул не один десяток женщин на миллионы долларов, которые брал у них в долг под предлогом опасности из-за его врагов. Аферист соблазнял девушек, обещая им роскошную совместную жизнь, играл роль богатого наследника и сына алмазного магната. На самом деле Саймон тратил деньги обманутых и доверчивых женщин, которые они брали в кредиты, на развлечения и любовниц.
Документальный фильм «Аферист из Tinder» о разоблачении Леваева стал одним из самых популярных и обсуждаемых на стриминговой платформе Netflix. И в одночасье увеличил число подписчиков мошенника в Instagram втрое.
В новом интервью для Inside Edition, полная версия которого совсем скоро появился в издании, предполагаемый аферист нарушил молчание и рассказал свою сторону истории.
Фото: Кадр из видео Inside Edition
Саймон уверяет, что он не является мошенником, а действительно хотел найти любовь в популярном приложении для свиданий. «Я был просто одиноким парнем, который хотел познакомиться с девушками в Tinder», — сообщил Леваев.
Также мужчина отметил, что его образ в фильме сильно видоизменен и что он не такой уж плохой человек: «Я не этот монстр».
В интервью Леваев появился вместе с новой моделью-возлюбленной, которая полностью поддерживает своего избранника.
Фото: Instagram