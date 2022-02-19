Мошенник из Tinder Саймон Леваев нарушил молчание и показал новую девушку: «Я не монстр»

Предполагаемый мошенник Саймон Леваев обманул не один десяток женщин на миллионы долларов, которые брал у них в долг под предлогом опасности из-за его врагов. Аферист соблазнял девушек, обещая им роскошную совместную жизнь, играл роль богатого наследника и сына алмазного магната. На самом деле Саймон тратил деньги обманутых и доверчивых женщин, которые они брали в кредиты, на развлечения и любовниц.

Документальный фильм «Аферист из Tinder» о разоблачении Леваева стал одним из самых популярных и обсуждаемых на стриминговой платформе Netflix. И в одночасье увеличил число подписчиков мошенника в Instagram втрое.

В новом интервью для Inside Edition, полная версия которого совсем скоро появился в издании, предполагаемый аферист нарушил молчание и рассказал свою сторону истории.