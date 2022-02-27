Мошенник из Tinder Саймон Леваев берет 20000$ за публичное появление

Саймон Леваев, обманул десятки женщин на более чем 10 миллионов долларов. Благодаря этому он несколько лет вел безбедную жизнь. Мошенник входил в доверие к девушкам, используя романтические чувства, а после просил их оформить на себя сразу несколько кредитов, и перевести все средства ему. Именно с такой стороны представлен Саймон в документальном фильме «Аферист из Tinder».

Благодаря высоким рейтингам картины, Леваев в одночасье стал популярным. Есть те, кто восхищается его умениям и уверенности в себе. Напомним, что Саймон не получил тюремный срок за свои махинации.

Теперь владельцы модных ночных клубов выстроились в очередь, что бы пригласить к себе Саймона в качестве гостя на вечеринку и угостить шампанским. Но менеджерам заведений придется дорого заплатить за это.

У Леваева уже есть несколько предложений от клубов в Филадельфии, Бостоне, Германии и Мексике и он очень в них заинтересован, сообщает TMZ.

В райдере Саймона обозначено, что за посещение мероприятия он должен получить 20000 долларов. Помимо этого, Леваев запрашивает частный самолет в качестве трансфера, 5-звездочные апартаменты, черный внедорожник и двоих охранников на полную ставку.

Вероятно мошеннику сложно расстаться с образом жизни, который он себе создал, на деньги обманутых женщин. Поэтому он всеми силами пытается не опускаться ниже него.

Саймон также планирует выпустить свою версию документального фильма, в которой будет показана история его общения с якобы обманутыми женщинами с другой стороны.