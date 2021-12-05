Морская царевна: Оксана Федорова в платье с роскошным декольте исполнила оперную песню

Оксана стоит в красивом здании с высоким потолком и расписными стенами. Позади певицы длинная каменная лестница, ведущая наверх. Рядом со звездой стоит черный рояль, на котором пианист играет партию.

Федорова выглядит великолепно в роскошном синем платье с декольте и пышной юбкой. Волосы Оксана предпочла переложить на одну сторону. Приятный и чистый голос исполнительницы заворожил ее подписчиков, многие из которых не знали, как хорошо поет модель.

Федорова делает большие успехи в оперном пении. Недавно она выступала на сцене города Пафос с известным певцом Ильей Хардиковым. После выступления Оксана получила множество положительных откликов от зрителей.

Помимо вокала артистка успевает заниматься бальными танцами, благотворительностью и заботой о муже и детях. В 2011 году Оксана Федорова второй раз вышла замуж. Избранником модели стал сотрудник администрации Президента РФ Андрей Бородин. Через несколько месяцев после свадьбы у супругов родился сын Федор, а еще через год — дочь Елизавета.