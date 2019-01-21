Мороженое на холоде и шапка от поклонницы: звезда сериала «Султан моего сердца» Али Эрсан Дуру прогулялся по Москве

Сюжет сериала «Султан моего сердца» разворачивается в 1820-х годах в Турции. Анна, дочь русского посла в Стамбуле, случайно знакомится с османским султаном Махмудом II. Правитель славится своим увлечением европейским укладом жизни и предлагает Анне стать учительницей его детей. Сначала девушка отказывается, но ради отца вынуждена согласиться на предложение султана. История могла бы стать красивой сказкой о любви, однако Анне приходится шпионить за Махмудом, чтобы сохранить жизнь своему отцу. Дни во дворце оказываются невыносимыми: гарем ее отвергает, а дети совсем не слушаются. Но любовь способна преодолеть все трудности.

Заключительные серии будут показаны в ближайший четверг, 24 января, в 21.45 на Первом канале.

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Текст: Мария Мельникова

Фото: пресс-служба

Видео: Youtube.com / Первый канал