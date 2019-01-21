Мороженое на холоде и шапка от поклонницы: звезда сериала «Султан моего сердца» Али Эрсан Дуру прогулялся по Москве

Почти месяц на Первом канале шел новый драматический сериал «Султан моего сердца», главные роли в котором исполнили Александра Никифорова и Али Эрсан Дуру. Перед премьерой заключительных серий этой захватывающей истории о любви турецкий актер решил впервые посетить Москву.
Али остался в восторге от исторического центра столицы, приценился к сувенирам на ярмарке на Красной площади, попробовал мороженое прямо на улице, не боясь простудиться, и прокатился на цепочной карусели.
Во время прогулки звезды к нему постоянно подходили российские поклонницы и просили о селфи, а также дарили милые подарки — матрешку и шапку ручной вязки. Затем актер встретился на специальной фотосессии с коллегой по сериалу Александрой Никифоровой.
İt was a very nice experience for me because i am here for meeting w you.thank you for your best wishes nice gifts and your beautiful smiles.nice to meet you Russia ;) see you soon “🇷🇺 Сегодня для меня очень приятный день. Потому что я здесь чтобы встретиться с вами. Спасибо за ваши пожелания, милые подарки и ваши улыбки. Россия, приятно познакомиться и до встречи! #sultanofmyheart @enginaykanat @alexandra_nikiforova_official #Султанмоегосердца
Сюжет сериала «Султан моего сердца» разворачивается в 1820-х годах в Турции. Анна, дочь русского посла в Стамбуле, случайно знакомится с османским султаном Махмудом II. Правитель славится своим увлечением европейским укладом жизни и предлагает Анне стать учительницей его детей. Сначала девушка отказывается, но ради отца вынуждена согласиться на предложение султана. История могла бы стать красивой сказкой о любви, однако Анне приходится шпионить за Махмудом, чтобы сохранить жизнь своему отцу. Дни во дворце оказываются невыносимыми: гарем ее отвергает, а дети совсем не слушаются. Но любовь способна преодолеть все трудности.
Заключительные серии будут показаны в ближайший четверг, 24 января, в 21.45 на Первом канале.
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Текст: Мария Мельникова
Фото: пресс-служба
Видео: Youtube.com / Первый канал