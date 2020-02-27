Дарья Мороз объявила о старте выставки CPM сезона осень-зима 2020/21. Актриса отметила, что уже посещала мероприятие не раз и поэтому вдвойне рада новой встрече с участниками: «Несколько лет назад я впервые посетила это масштабное, сделанное на профессиональном уровне мероприятие. Я давно не видела у нас интересно выстроенного показа, а здесь в удобном пространстве представлены интересные бренды. Что касается моего стиля, то он складывается из вещей, которые мне нравятся. Сейчас он направлен на женственность, поэтому в этом году юбки и каблуки – его основа». Звездные гости оценили новинки сезона как от дизайнеров одежды, так и от бьюти-брендов. В пространстве CPM Gold Club lounge была создана атмосфера модного Парижа с французскими коктейлями и специальным закрытым показом Rendez-vous avec lingerie, объединившим несколько брендов модного нижнего белья. Специальная программа лекций и мастер-классов Body & Beach Talks включила выступления мировых и локальных экспертов рынка и обзоры трендов и тенденций текущего и будущих сезонов. И впервые в истории CPM экспозиция была дополнена новой категорией одежды – для фитнеса и йоги, которая представляет перспективное направление в индустрии моды на сегодняшний день. Гостями выставки стали Ирина Пегова, Татьяна Михалкова, Ирина Безрукова, Эвелина Бледанс, Светлана Зейналова, Анна Пескова, Юлия Такшина, Анастасия Гребенкина и многие другие. Фото: пресс-службаПодписывайтесь на страницы Passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!