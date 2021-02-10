Мороз — о браке и разводе с Богомоловым: «Поженились потому, что ждала ребенка»

При разводе у звезды были лишь переживания, связанные с дочерью. Она волновалась за то, как Аня воспримет перемены в семье. Сейчас девочке уже 10 лет, она учится в гимназии при немецком посольстве в Москве: «Самым сложным было объяснить дочери, что теперь, после расставания с Костей, у нас будет какая-­то другая жизнь. Мне самой было страшно, как Аня это воспримет. Как сказать все правильно, чтобы она не была травмирована. На тот момент ей было уже восемь лет. Возможно, с маленьким ребенком проще, хотя развод родителей всегда травма. Важно было подобрать нужные слова. Я считаю, что Аня большая умница, мы с этим справились достаточно гармонично. И то, как сейчас мы строим общение, когда она встречается с отцом или мы собираемся втроем, доказывает, что мы эти слова нашли»