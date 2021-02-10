Мороз — о браке и разводе с Богомоловым: «Поженились потому, что ждала ребенка»
Фото: @d_moroz / Instagram
В интервью изданию WomanHit Дарья Мороз рассказала что официальный союз между ними был заключен, скорее, по необходимости: «С Костей поженились больше потому, что я ждала ребенка, и мы решили, что так будет проще с документами. Помню, он попросил меня съездить в загс и узнать свободные даты. Я говорю: «Есть на восьмое число». Он: «Нет, восьмерка — это символ бесконечности». Транслировать то, что мы вместе навсегда, бессмысленно: чувства развиваются, перетекают из одного состояния в другое либо исчезают. Всякое бывает, и ничем их не застолбишь — ни кольцами, ни клятвами».
Фото: @d_moroz / Instagram
По словам Дарьи, она всегда была немного в тени мужа, который тогда начал познавать первые успехи в профессии. «Моя жизнь с Костей была направлена на то, чтобы его позиционировать в мир определенным образом. Я уже была состоявшейся в своем деле а к нему только пришла известность. Я сознательно всегда была «при нем», что вполне адекватно, он — мужчина, глава семьи, я — женщина; он — режиссер, я — актриса. Большой круг общения, совместные проекты. А потом, после расставания, мне важно было заново обрести свои позиции: и личные, и профессиональные, чтобы меня перестали ассоциировать только с его именем».
Фото: @d_moroz / Instagram
При разводе у звезды были лишь переживания, связанные с дочерью. Она волновалась за то, как Аня воспримет перемены в семье. Сейчас девочке уже 10 лет, она учится в гимназии при немецком посольстве в Москве: «Самым сложным было объяснить дочери, что теперь, после расставания с Костей, у нас будет какая-то другая жизнь. Мне самой было страшно, как Аня это воспримет. Как сказать все правильно, чтобы она не была травмирована. На тот момент ей было уже восемь лет. Возможно, с маленьким ребенком проще, хотя развод родителей всегда травма. Важно было подобрать нужные слова. Я считаю, что Аня большая умница, мы с этим справились достаточно гармонично. И то, как сейчас мы строим общение, когда она встречается с отцом или мы собираемся втроем, доказывает, что мы эти слова нашли»
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Фото и видео: Instagram
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