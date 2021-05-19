Моргенштерн отдал миллион рублей за то, что оказался менее популярным, чем группа t.A.T.u

23-летний музыкант любит находиться в центре внимания и уверен в своей уникальности. Так рэпер решил, что он самый прослушиваемый российский исполнитель на музыкальной площадке Spotify.

Артист опубликовал в своей социальной сети информацию о том, что за месяц у него оказалось 2697474 слушателей. Моргенштерн был уверен в том, что он самый популярный в России музыкант и бросил вызов поклонникам. «Найдете у кого из Рашки больше, я дам вам лям рублей», – написал рэпер.

Оказалось, что популярную в начале 2000-х годов группу t.A.T.u на стриминговом сервисе послушали 3,1 миллиона человек, что примерно на 400 тысяч больше, чем Моргенштерна. Примечательно, что дуэт, состоящих из Лены Катиной и Юлии Волковой распался еще в 2009 году, но до сих пор является самым популярным.

Подписчиком, который подтвердил рэперу эту информацию, оказался молодой человек с никнеймом philwoves. Поклонник музыканта проживает в родном городе Моргенштерна Уфе и уже сотрудничал с ним на фестивале «Новая Атланта». Певец выложил в социальные сети скриншот подтверждение того, что действительно перевел победившему один миллион рублей прямо на карту.