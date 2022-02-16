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Моргенштерн рассказал о плюсах и минусах жизни в Дубае

В конце 2021 года репер был вынужден покинуть страну, так как опасался прессинга со стороны правоохранительных органов. Алишер был фигурантом нескольких уголовных дел и предпочел покинуть родную страну. В качестве временного места проживания исполнитель выбрал Дубай. По его словам, этот город— замечательное место и он ощущает себя максимально комфортно.
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
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Морнештерн

Фото: instagram/ morgen_shtern

Алишер, наконец, обжился на новом месте и поделился своими впечатлениями с прессой. «В Москве мне даже не хотелось выходить из дома. А тут ты можешь оказаться самым нищим и никчемным опущенцем среди людей, сидящих с тобой за одним столом. Это классно. Можно набраться опыта», — рассказал Моргенштерн генеральному продюсеру «Нового Радио» в эксклюзивном интервью.

Звезду вовсе не смущает, что за пределами своей страны он не самый богатый и успешный. Наоборот, его это мотивирует и подстегивает. Смена обстановки благоприятно влияет на его творчество. «Ребята из команды поочередно прилетают, и мы также работаем над новыми проектами», — поделился Алишер.

Одиноким он себя вовсе не чувствует. По словам исполнителя, после того, как он покинул страну еще больше людей стали проявлять интерес к нему и его жизни.

Артист мечтает когда-нибудь вернуться на Родину, но пока страсти не угасли, будет избегать столкновения со Следственным комитетом.

Фото и видео: Instagram

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