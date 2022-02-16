Моргенштерн рассказал о плюсах и минусах жизни в Дубае

Алишер, наконец, обжился на новом месте и поделился своими впечатлениями с прессой. «В Москве мне даже не хотелось выходить из дома. А тут ты можешь оказаться самым нищим и никчемным опущенцем среди людей, сидящих с тобой за одним столом. Это классно. Можно набраться опыта», — рассказал Моргенштерн генеральному продюсеру «Нового Радио» в эксклюзивном интервью.

Звезду вовсе не смущает, что за пределами своей страны он не самый богатый и успешный. Наоборот, его это мотивирует и подстегивает. Смена обстановки благоприятно влияет на его творчество. «Ребята из команды поочередно прилетают, и мы также работаем над новыми проектами», — поделился Алишер.