Моргенштерн рассказал о плюсах и минусах жизни в Дубае
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я выбрал вместо рекламы.
Фото: instagram/ morgen_shtern
Алишер, наконец, обжился на новом месте и поделился своими впечатлениями с прессой. «В Москве мне даже не хотелось выходить из дома. А тут ты можешь оказаться самым нищим и никчемным опущенцем среди людей, сидящих с тобой за одним столом. Это классно. Можно набраться опыта», — рассказал Моргенштерн генеральному продюсеру «Нового Радио» в эксклюзивном интервью.
Звезду вовсе не смущает, что за пределами своей страны он не самый богатый и успешный. Наоборот, его это мотивирует и подстегивает. Смена обстановки благоприятно влияет на его творчество. «Ребята из команды поочередно прилетают, и мы также работаем над новыми проектами», — поделился Алишер.
Одиноким он себя вовсе не чувствует. По словам исполнителя, после того, как он покинул страну еще больше людей стали проявлять интерес к нему и его жизни.
Артист мечтает когда-нибудь вернуться на Родину, но пока страсти не угасли, будет избегать столкновения со Следственным комитетом.
Фото и видео: Instagram