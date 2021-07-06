Моргенштерн подарил любимой браслет за 1,2 млн рублей — она похвасталась ценником

Алишер не скрывает, что по уши влюблен в Дилару. «С ней я чувствую себя расслабленным. Она определенно мне нужна. Она как моя батарейка. Не думаю, что смогу еще кого-то полюбить так же», — откровенничает он.

А свои чувства рэпер подтверждает дорогими подарками: поездками на Мальдивы, ювелирными украшениями и даже автомобилем (авто Дилара получила в день рождения).

Теперь Моргенштерн подарил любимой браслет за 1,2 млн рублей. Изящное украшение с десятками драгоценных камней он надел избраннице на руку, приговаривая: «Быстрее на руку. Сейчас сториз закончится», — торопил он девушку, чтобы успеть запечатлеть все на камеру.

А после и сама Дилара не упустила возможности похвастаться ценником.