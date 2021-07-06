Моргенштерн подарил любимой браслет за 1,2 млн рублей — она похвасталась ценником
23-летний Моргенштерн уже несколько лет встречается с Диларой. Недавно пара сообщила о своей помолвке. Правда, сначала рэпер и блогер отрицал, что собирается идти в загс. «Предложение я не делал», — написал он в блоге после того, как появились новости о предстоящей свадьбе.
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
Фото: www.instagram.com/influesii
И он не обманул, потому что предложение сделала сама Дилара. Произошло это в присутствии матери Алишера и его многочисленных друзей. После пара улетела на отдых с родителями.
Алишер не скрывает, что по уши влюблен в Дилару. «С ней я чувствую себя расслабленным. Она определенно мне нужна. Она как моя батарейка. Не думаю, что смогу еще кого-то полюбить так же», — откровенничает он.
А свои чувства рэпер подтверждает дорогими подарками: поездками на Мальдивы, ювелирными украшениями и даже автомобилем (авто Дилара получила в день рождения).
Теперь Моргенштерн подарил любимой браслет за 1,2 млн рублей. Изящное украшение с десятками драгоценных камней он надел избраннице на руку, приговаривая: «Быстрее на руку. Сейчас сториз закончится», — торопил он девушку, чтобы успеть запечатлеть все на камеру.
А после и сама Дилара не упустила возможности похвастаться ценником.
Фото: www.instagram.com/influesii
Ради справедливости стоит отметить, что сорит деньгами Алишер не только ради себя и любимой. Моргенштерн занимается и благотворительностью. Регулярно он помогает собирать большие суммы на лечение тяжело больных детей, и сам перечисляет немалое количество средств.
Фото и видео: Instagram
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