Свадьбы не будет: Моргенштерн опроверг слухи о помолвке

Накануне появилось видео, на котором поклонники 23-летнего исполнителя заподозрили его в скорой свадьбе со своей возлюбленной Диларой. Пара вместе 4 года, поэтому эта новость не была для всех полной неожиданностью. Влюбленные постоянно демонстрируют свои чувства в социальных сетях и публично признаются в любви.

На видео Моргенштерн делает предложение Диларе в синагоге. Однако, праздник отменяется, ведь в своей Instagram рэпер опубликовал четкий и емкий комментарий по этому поводу: «Не делал я предложение».