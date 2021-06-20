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Свадьбы не будет: Моргенштерн опроверг слухи о помолвке

Рэпер прокомментировал новости о предложении своей девушке.

Накануне появилось видео, на котором поклонники 23-летнего исполнителя заподозрили его в скорой свадьбе со своей возлюбленной Диларой. Пара вместе 4 года, поэтому эта новость не была для всех полной неожиданностью. Влюбленные постоянно демонстрируют свои чувства в социальных сетях и публично признаются в любви.

На видео Моргенштерн делает предложение Диларе в синагоге. Однако, праздник отменяется, ведь в своей Instagram рэпер опубликовал четкий и емкий комментарий по этому поводу: «Не делал я предложение».

Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
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Моргенштерн

Фото: @morgen_shtern/Instagram

Недавно возлюбленные вернулись из романтического путешествия на Мальдивы.

Моргенштерн с Диларой на Мальдивах

Некоторые пользователи уверены, что, возможно, эта ситуация была частью нового клипа музыканта. А кто-то считает, что предложение сделала сама девушка, поэтому рэпер отрицает свое причастие к происходящему.

Напомним, что скандальный музыкант Моргенштерн и 21-летняя блогер Дилара родом из одного города – Уфы. Отношения пары начались в 2017 году, тогда еще Алишер (настоящее имя артиста) не был настолько богат и популярен. В 2019 году отношения пары разладились и Алишер с Диларой расстались, но через некоторое время сошлись вновь.

Фото и видео: @morgen_shtern/Instagram

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