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Моргенштерн обжаловал штраф в 100 тысяч за пропаганду наркотиков

Он отметил, что судебное разбирательство прошло с нарушениями, ему было отказано в допросе свидетелей, назначении необходимых экспертиз, приобщении письменных доказательств и других важных процедурах.

Моргенштерн не согласился с решением суда, который присудил ему штраф в 100 тысяч рублей за пропаганду наркотиков. Об этом со ссылкой на его адвоката Сергея Жорина пишет ТАСС.

Он отметил, что судебное разбирательство велось с важными нарушениями, а потому его нельзя рассматривать как действительное.

Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Моргенштерн с деньгами

Фото: @morgen_shtern

Напомним, в суд Моргенштерн прибыл после больницы, на дорогом автомобиле и в сопровождении своей подруги Дилары.

«Нам отказали в допросе свидетелей, явку которых мы обеспечили, отказали в приобщении письменных доказательств, назначении экспертиз. Мы надеемся, что Московский городской суд внимательно изучит материалы дела и даст нам возможность реализовать наше право на защиту», — объяснил адвокат Жорин.

Фото: Instagram Моргенштерна

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