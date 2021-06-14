Моргенштерн обжаловал штраф в 100 тысяч за пропаганду наркотиков
Моргенштерн не согласился с решением суда, который присудил ему штраф в 100 тысяч рублей за пропаганду наркотиков. Об этом со ссылкой на его адвоката Сергея Жорина пишет ТАСС.
Он отметил, что судебное разбирательство велось с важными нарушениями, а потому его нельзя рассматривать как действительное.
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Фото: @morgen_shtern
Напомним, в суд Моргенштерн прибыл после больницы, на дорогом автомобиле и в сопровождении своей подруги Дилары.
«Нам отказали в допросе свидетелей, явку которых мы обеспечили, отказали в приобщении письменных доказательств, назначении экспертиз. Мы надеемся, что Московский городской суд внимательно изучит материалы дела и даст нам возможность реализовать наше право на защиту», — объяснил адвокат Жорин.
Фото: Instagram Моргенштерна
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