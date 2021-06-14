Моргенштерн обжаловал штраф в 100 тысяч за пропаганду наркотиков

Моргенштерн не согласился с решением суда, который присудил ему штраф в 100 тысяч рублей за пропаганду наркотиков. Об этом со ссылкой на его адвоката Сергея Жорина пишет ТАСС.

Он отметил, что судебное разбирательство велось с важными нарушениями, а потому его нельзя рассматривать как действительное.