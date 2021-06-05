Моргенштерн не поделил «тарелку» Муз-ТВ с Александром Реввой: «Люди запомнят только меня»
23-летний исполнитель из Уфы, известный своей высокой самооценкой и невероятной популярности среди молодежной публики – Моргенштерн – не победил в номинации Лучший исполнитель ежегодной музыкальной премии «Муз-ТВ 2021». По результатам зрительского голосования рэпера опередил бывший резидент Comedy Club и певец Александр Ревва, выступающий под псевдонимом Артур Пирожков.
Моргенштерн был шокирован результатами, ведь на протяжении минимум последних двух лет музыкант занимал лидирующие строчки в различных рейтингах популярности российских исполнителей, а его клипы били рекорды по просмотрам.
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
Фото: Екатерина Ширинкина/Passion.ru
«Исполнитель года по версии муз тв - Артур Пирожков. Это все что вам нужно знать. Но, настоящая победа не измеряется в бессмысленных железках. Из всей этой скучной премии люди запомнят только меня. Это и есть победа», – написал артист в своем Instagram.
Выйдя на сцену церемонии Моргенштерн в жесткой форме высказал свое мнение по поводу победителя и попросил вывести на экраны настоящие результаты голосования.
«Я предлагаю сейчас по очереди назвать имена и по уровню шума понять, кто действительно победил», – обратился певец к ведущим. Но Дмитрий Нагиев не поддержал инициативу рэпера, заявив, что «мы не на сельской дискотеке». А Ксения Собчак вообще попросила музыканта пройти тест на запрещенные вещества, потому что по глазам Алишера ей показалось, что он не совсем чист.
Музыкант игнорировал насмешки ведущих и продолжал высказывать свое негодование, обвиняя канал в устаревших взглядах на музыку и не честности. После Моргенштерн исполнил два своих популярных трека «Cadillac» с Элджеем и El Problema с Тимати.
Фото и видео: Екатерина Ширинкина/Passion.ru, @morgen_shtern/Instagram, @arthurpirozhkov/Instagram
Подписывайтесь на страницы Passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram