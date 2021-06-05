Моргенштерн не поделил «тарелку» Муз-ТВ с Александром Реввой: «Люди запомнят только меня»

23-летний исполнитель из Уфы, известный своей высокой самооценкой и невероятной популярности среди молодежной публики – Моргенштерн – не победил в номинации Лучший исполнитель ежегодной музыкальной премии «Муз-ТВ 2021». По результатам зрительского голосования рэпера опередил бывший резидент Comedy Club и певец Александр Ревва, выступающий под псевдонимом Артур Пирожков.

Моргенштерн был шокирован результатами, ведь на протяжении минимум последних двух лет музыкант занимал лидирующие строчки в различных рейтингах популярности российских исполнителей, а его клипы били рекорды по просмотрам.