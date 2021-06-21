Моргенштерн купил дом площадью 700 «квадратов»: «Это просто усадьба»
Накануне в прессе появилась новость о том, что Моргенштерн женится. Вскоре он опроверг слухи о том, что сделал предложение любимой Диларе Зинатуллиной, и не соврал — предложение руки и сердца сделала она. И вскоре рэпер с любимой, с мамой и своей командой улетел отдыхать на частном самолете.
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
Фото: www.instagram.com/morgen_shtern
Эпатажный артист не привык отказывать себе в дорогих удовольствиях.
Так, недавно он хвастался, что порой носит на себе ювелирные украшения на 25 миллионов рублей. И теперь он признался, что купил шикарный особняк площадью в 700 квадратных метров. Моргенштерн рассказал, что сделка еще не завершена, но это дом его мечты (окружает его участок в 200 соток).
«Просто усадьба 50 Cent. Когда хайп пройдет и дом не на что будет содержать, продам его. Я еще не знаю, будем ли мы там жить с Диларой. Со своей женщиной я вместе не живу сейчас, но новый дом позволяет это. Может быть, и съедемся. Пока мне сложно осознавать, что кто-то рядом есть», — разоткровенничался Моргенштерн.
Он не скрывает, что по уши влюблен в Дилару и называет ее своей подзарядкой. Несмотря на большую страсть и долгий роман, раньше у рэпера были сомнения, нужны ли ему вообще эти отношения. «Потом понял, что Дилара — мой транквилизатор. Когда я с ней, я максимально отдыхаю. Она как моя беспроводная зарядка: прилип и заряжаюсь. Мне кажется, что так сильно больше не смогу влюбиться. Может, это звучит по-детски, но она мне нужна», — не стал он скрывать свои эмоции.
Не обошли в беседе стороной и вопрос о здоровье Моргенштерна. На недавней премии телеканала «МУЗ-ТВ» он появился в инвалидной коляске. За неделю до этого рэпера госпитализировали из-за обострения хронического заболевания почек.
«Меня неделю капали антибиотиками. Говорили, что за это время камни должны были превратиться в песочек. Вообще, у меня с детства проблемы с почками. Мне года в 2-3 операцию делали», — рассказал он в эфире.
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Фото и видео: Instagram
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